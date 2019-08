Salvini dice sì al taglio dei parlamentari M5S | «Allora ritiri la mozione di sfiducia» La

Crisi di governo - Renzi : “Salvini ha fallito - si dimetta e torni ai suoi mojito. Tabellone di oggi dice che la maggioranza c’è” : “La possibilità di aprire una pagina nuova è qui e adesso. Salvini si deve dimettere subito”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, oggi senatore del Pd, Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa al Senato, parlando della Crisi del governo Conte e dell’imminente voto a Palazzo Madama sulla calendarizzazione della Crisi di governo. “Salvini si deve dimettere, altro che ritirare la delegazione, si dimetta e ...

Di Maio : tutte le cose che dice Salvini ormai sono scuse di chi ha tradito la parola data agli italiani : Luigi Di Maio questa mattina si è incontrato con il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Francesco D'Uva per inviare insieme al Presidente della Camera Roberto Fico la richiesta di calendarizzazione urgente dell'ultimo voto sul taglio dei parlamentari. Di Maio, pubblicando su Facebook la foto con D'Uva, ha scritto:"Martedì 13 agosto, Camera dei Deputati. Novità in vista. sono qui con Francesco D'Uva, il nostro ...

Crisi - quando a dicembre Salvini ad Accordi&Disaccordi (Nove) assicurò : “Io sono un uomo di parola. Non stacco spina al governo” : Era il 7 dicembre dello scorso anno e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ospite di Andrea Scanzi e di Luca Sommi nel talk “Accordi&Disaccordi”, su Nove, assicurò il giornalista de Il Fatto Quotidiano, che gli chiedeva se non fosse più opportuno staccare già da allora la spina al governo coi 5 Stelle e tornare con Berlusconi e Meloni, visto che i sondaggi per il capo del Carroccio erano più che rosei. “Ho tanti ...

Matteo Salvini condannato dal giudice tedesco per la foto del volontario Ong : rischia maxi-multa e carcere : Il tribunale tedesco condanna Matteo Salvini. Nel braccio di ferro tra il ministro degli Interni e leader della Lega e la ong Lifeline, vince quest'ultima. Nel giugno 2018, dopo essere stato definito "fascista" dagli attivisti pro-migranti, Salvini aveva condiviso un post su Twitter con la foto di u

L'Ong denuncia Salvini per una foto - il giudice tedesco condanna il ministro : Chiara Sarra Il tweet incriminato La Lifeline aveva denunciato il ministro per un tweet: "Non può usare la foto dell'attivista". E i giudici tedeschi le danno ragione Pur di portare Matteo Salvini in tribunale, le ong si appellano pure al copyright. Così la Lifeline ha denunciato il ministro italiano per violazione del diritto d'autore quando lui ha pubblicato la foto di un attivista. E ora il tribunale tedesco lo ha condannato alla ...

"La manovra è già pronta" - dice Salvini : Le alleanze? "Sicuramente mai nella vita con il Pd". Gli alleati? "Li vedrò già la prossima settimana". Matteo Salvini, impegnato nel tour nel sud del Paese, alla fine conferma che nei prossimi giorni vedrà Forza Italia e Fratelli d'Italia. La riunione dovrebbe tenersi martedì e servirà per fare il punto sulle prossime elezioni regionali, ma il leader della Lega ammette che al vertice si parlerà "anche di altro". ...

"Da Renzi un'idea folle e ridicola - così Salvini va al 60%" - dice Carlo Calenda : Secondo Carlo Calenda l'appello di Renzi a tutte le forze politiche "è una mossa furbesca per passare dal 'senza di me, mai con i Cinque Stelle' al 'faccio una cosa con i Cinque Stelle'. È una ridicolaggine". Alla domanda se l'ex premier si stia muovendo come leader di un partito che ancora non c'è Calenda risponde spiegando che "Renzi vuol fare un partito e ha bisogno di mesi in più. Lo posso anche capire ma noi non possiamo ...

Quando Conte minacciava le dimissioni e Salvini diceva : "Non abbiamo mai smesso di lavorare" : Sono passati due mesi da Quando in una solenne conferenza stampa il premier annunciava che non avrebbe vivacchiato...

Matteo Salvini dice che vuole “pieni poteri” : Lo ha detto dopo il suo comizio a Pescara, confermando di volersi candidare alle elezioni per fare il presidente del Consiglio, ora che si va verso la crisi di governo

Sicurezza bis - Don Ciotti replica a Salvini : “Ho studiato decreto. Io non faccio politica - difendo dignità delle persone come dice Vangelo” : “Il decreto Sicurezza bis l’ho letto – ha detto Don Luigi Ciotti di Libera, che nei giorni scorsi ha commentato negativamente le misure varate dal titolare del Viminale, Matteo Salvini – con serietà attenzione. L’abbiamo studiato e ci abbiamo lavorato sopra con dei professionisti del settore. Noi di Libera quando parliamo lo facciamo senza ideologie, senza emotività, ma basandoci sui fatti. Io non faccio politica, o meglio la ...

"Salvini è un nano sulle spalle dei giganti che lavorano" - dice Toninelli : Oggi è il gran giorno. Va in Aula, al voto, la mozione M5s per bloccare la Tav. Per i 5 Stelle e per la compagine di governo è un voto-verità. Una verifica. Di maggioranze e di rapporti di forza nell'esecutivo. E che può essere dirimente. Il Corriere della Sera chiede a ministro di Trasporti Danilo Toninelli che senso abbia tentare la carta di una mozione che con tutta probabilità verrà respinta, dando per altro vita a maggioranze inedite. E ...

"Se resta tutto bloccato - meglio dare la parola agli italiani" - dice Salvini : "Di cose ne abbiamo fatte, soprattutto nei primi mesi, ma se tutto resta bloccato, se ci rendiamo conto che non c'e' strada, che le idee" con i 5stelle "divergono, e' piu' serio dare la parola agli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Radio24 news. "Non voglio regalare agli italiani altri mesi di litigi, di polemiche, di insulti. Sulla Tav abbiamo perso un anno, cosi' come sulla giustizia ...

Tav - Salvini : “Stia attento chi dice no perché mette a rischio il governo”. Poi attacca Di Maio e Di Battista : “Mercoledì si vota una mozione dei 5 stelle per bloccare la Tav e questo sarà un problema. Chiunque dirà no alla Tav stia bene attento perché mette a rischio il governo“. Lo ha detto, ieri sera, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco. “Sono stufo degli attacchi degli alleati” ha aggiunto il leader della Lega, citando Alessandro Di ...