Primo anniversario del crollo del ponte Morandi | i geologi | “criticità innanzitutto

Crollo di Ponte Morandi : Genova si prepara alle commemorazioni per il Primo anniversario : Genova si prepara alle commemorazioni del primo anniversario del Crollo del Ponte Morandi, il 14 agosto. La cerimonia ufficiale con il presidente Mattarella, il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e i ministro Toninelli e Bonisoli si terrà in un capannone nei pressi del luogo dove sta nascendo la nuova pila nove del viadotto, mentre, gli sfollati si ritroveranno per perpetrare il rito del lancio di 43 rose ...

Il Primo live album dei Ramones festeggia il suo 40esimo anniversario : Quest’anno il primo live album dei Ramones festeggia il suo 40esimo anniversario in una nuova versione con il suono rimasterizzato

Kit Harington e il Primo anniversario con Rose Leslie dopo il rehab : «Insieme sono felici» : Kit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieKit Harington e l'amore per Rose LeslieI ragazzi stanno bene. Da quando Kit Harington ha lasciato il rehab, sta trascorrendo del «tempo di qualità» con la moglie Rose Leslie. L’attore aveva scelto di farsi ricoverare in una struttura per «per lavorare su alcune questioni personali» ...

Maserati – 50 anni dalla prima Coupè Indy : la Casa del Tridente celebra l’anniversario dal Primo esemplare [GALLERY] : Maserati celebra il 50° anniversario della consegna del primo esemplare della coupé Indy Il primo luglio 1969 è una data importante nella storia di Maserati in quanto la prima Indy, destinata ad un cliente, lasciava la storica sede della Casa del Tridente in via Ciro Menotti 322 a Modena per essere consegnata in Svizzera. La vettura venne spedita all’allora importatore di Maserati “Martinelli e Sonvico” a Chiasso. Dopo pochi giorni la ...

Paola Di Benedetto - Primo anniversario con Federico Rossi : Soffiata la prima candelina: Fede di Benji e Fede e Paola di Benedetto hanno festeggiato il primo anniversario come coppia. Il cantante e la Madre Natura di Ciao Darwin, dopo i primi pettegolezzi su un loro presunto flirt, hanno annunciato ormai più di qualche mese fa l'ufficialità della loro relazione, che nel corso del tempo ha vissuto alti e bassi, rimanendo però sempre piuttosto stabile.A metà febbraio, infatti, i loro seguaci su ...

Il party per il Primo anniversario del Bvlgari Hotel Shanghai : Il primo anniversario del Bvlgari Hotel ShanghaiIl primo anniversario del Bvlgari Hotel ShanghaiIl primo anniversario del Bvlgari Hotel ShanghaiIl primo anniversario del Bvlgari Hotel ShanghaiIl primo anniversario del Bvlgari Hotel ShanghaiCompie un anno un Hotel che è punto di riferimento dell’ospitalità di lusso a Shanghai: il Bvlgari Hotel Shanghai, sesto e ultimo Hotel inaugurato da Bvlgari sulle rive dello storico Suzhou Creek. IL party Un ...