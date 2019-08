Notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio | De Boer nella bufera | pasticcio Rami

Le Notizie del giorno (ore 23 - 30) : NO ALLA CRISI LAMPO: CONTE IN AULA IL 20 AGOSTO, SALVINI GIOCA LA CARTA DEL TAGLIO DEI PARLAMENTARI Non passa la linea del Carroccio che chiedeva la discussione già per domani. Il vicepremier sfida M5s: votiamo subito la riduzione del numero dei parlamentari e poi al voto. La Capigruppo calendarizza il dibattito per il 21. Ma Di Maio lo gela: "E' in un cul de sac, se e' per la riduzione dei parlamentari non può votare la sfiducia a ...

Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buona serata redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi il voto sulla calendarizzazione della mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte in Senato Salvini parla di truffa nel caso di un accordo più di Movimento 5 Stelle Di Maio denuncia il ritorno al passato per il centro-destra partita è contraria a qualsiasi accordo con Matteo Salvini che comporti una lista elettorale unica nel PD ...

Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura grandi manovre tra i partiti oggi nell’aula del Senato sulla calendarizzazione della mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte questo mentre Salvini parla di truffa nel caso di un accordo che il MoVimento 5 Stelle Di Maio denuncia il ritorno al passato per il centro detta nel PD Bettini e ...

Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio continua al caldo rovente sull’Italia sei le città da bollino rosso quest’oggi Campobasso Frosinone Perugia Roma Proietti e il nord Italia sarà alleviato un po’ dalla parte andrà via via spegnendosi nel corso della settimana ieri picchi di caldo fino a 50 gradi al suolo 11.00 lebih tenang con nubifragi ...

Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale 1 Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio la scomparsa di Nadia Toffa storica inviate conduttrice delle Iene corre sui social dopo l’annuncio dello staff della trasmissione televisiva hai combattuto a testa alta col sorriso con dignità e sfoderando tutta la tua forza fino all’ultimo fino ad oggi si legge sulla pagina Facebook delle Iene post che raccolto ...

