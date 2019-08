Maltempo Nord Italia | pioggia e evacuazioni | nubifragio nel Bresciano | donna dispersa in

Allerta Meteo - Estofex avvisa sul Maltempo al Nord-Ovest : rischio di grandine di grandi dimensioni - forte vento e piogge intense : Allerta Meteo – La seconda settimana piena del mese di agosto inizia all’insegna del maltempo sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 sul Nord-Ovest dell’Italia e sull’estremo sud della Svizzera per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, forti piogge. Livello 2 per l’Austria nordorientale e la Repubblica Ceca meridionale ed orientale per forti raffiche ...

Meteo Italia - centro/sud nella morsa del caldo africano : +40°C in Umbria - ma incombe il Maltempo al Nord : L’Italia è attanagliata nella morsa del caldo africano: l’ennesima ondata di calore è caratterizzata da temperature elevatissime e afa. Oggi le città più calde sono state quelle umbre, con gli oltre 40 gradi a Foligno, Marsciano e Massa Martana. In base alle rilevazioni del centro funzionale della Protezione civile regionale, questa è stata finora la giornata più calda dell’estate. A Perugia il termometro ha toccato i 38,5 ...

Maltempo in arrivo : intensi temporali al nord - la Protezione Civile ha emanato l’allerta meteo per diverse regioni : Un’area di bassa pressione sull’Europa occidentale interessa, seppur marginalmente, le regioni settentrionali del nostro Paese, causando una spiccata instabilità a ridosso dei settori alpini. Le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, risulteranno localmente intense ed interesseranno in particolar modo la Valle d’Aosta e le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del veneto, con possibile interessamento anche delle ...

Maltempo al Nord - allerta meteo in Lombardia : nelle prossime ore in arrivo forti piogge e temporali : piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore le regioni del Nord Italia, in particolare Valle d’Aosta, le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del Veneto, con possibile interessamento anche delle pianure limitrofe. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi ...

Allerta Meteo - pericolosissima convergenza di Maltempo sulle Alpi : allarme alluvioni al Nord - altri 3 giorni di super caldo al Centro/Sud. Cambia tutto a Ferragosto : Allerta Meteo – Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia settentrionale: tra oggi pomeriggio e Martedì mattina temporali molto forti colpiranno tutta l’area Alpina e in modo particolare la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. I fenomeni saranno molto violenti soprattutto domani, Lunedì 12 Agosto, ed è elevato il rischio di alluvioni lampo con frane, smottamenti e ...

Allerta Meteo - altra giornata di Maltempo al Nord. Piogge e temporali anche al Centro - ultime ore di scirocco al Sud [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia continua ad essere letteralmente spezzata in due per il maltempo che da giorni colpisce in modo intenso il nord e il gran caldo che attanaglia il Sud: a Palermo la temperatura minima della notte non è scesa sotto i +26°C e lo scirocco anche oggi sta facendo impennare le temperature ben oltre i +35°C su gran parte del meridione, ma al Nord continuano Piogge e temporali che nel pomeriggio/sera si ...

Previsioni meteo 8 agosto : Italia spaccata a metà - caldo afoso al Sud e Maltempo al Nord : Che tempo farà oggi, giovedì 8 agosto? Secondo le Previsioni meteo, l'Italia resterà spaccata a metà, con maltempo e nubifragi al Nord, dove in molte regioni è stata diramata l'allerta dalla Protezione civile, e caldo e afa al Sud.Continua a leggere

Allerta Meteo - emergenza Maltempo al Nord Italia : nubifragi e grandinate per altre 48 ore. Caldo al Centro/Sud - sorprese per Ferragosto [MAPPE] : Italia letteralmente spaccata a metà in questa prima decade di Agosto sotto il profilo dei fenomeni Meteorologici: il Nord Italia sta vivendo un vero e proprio incubo di maltempo, e anche nelle prossime ore subirà fenomeni estremi con nubifragi e grandinate che potrebbero provocare vere e proprie alluvioni. Nel pomeriggio ci attendiamo piogge torrenziali in Lombardia, in modo particolare tra il quadrante Nord di Milano, Bergamo e Brescia, dove ...

Meteo - nuova allerta Estofex : prosegue il Maltempo al Nord Italia con grandine molto grande - venti distruttivi e nubifragi : allerta Meteo – Nelle scorse ore il maltempo ha messo in ginocchio alcune località del Nord Italia. La più colpita Casargo. La località, in provincia di Lecco, è stata interessata da una frana che ha inondato di fango il Paese. A Bolzano, un violento nubifragio con grandinata ha abbattuto diversi alberi e scoperchiato alcuni tetti. E l’emergenza maltempo non finisce qui. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi per ...

Meteo - ancora Maltempo al Nord. In Lombardia si contano i danni : Nel lecchese si temono nuovi temporali, mentre restano sfollate 80 persone. Oggi grandine e vento forte previsti in Veneto. Il Sud nella morsa dell'afa. Il tempo tornerà bello ovunque a partire da venerdì

Nord flagellato dal Maltempo - esondazione nel Lecchese : evacuate140 persone : Invasione di fango e detriti a Casargo, auto sommerse, fiumi monitorati in Lombardia. A Bolzano caduti 27 millimetri di pioggia in venti minuti: "È il temporale più forte dal 2008". Si teme per il raccolto delle mele e per la vendemmia. Allerta meteo anche per domani

