Borussia Dortmund in finale - Terzic | Cresciuti partita dopo partit - i tifosi sono con noi

(Di martedì 7 maggio 2024) Edin Terzi?, allenatore del, ha parlato a DAZNla qualificazione alladi Champions League 2023/2024: “Prima della primacontro il Psv, abbiamo parlato per la prima volta di quanto potesse essere breve il viaggio verso Londra. Allora molti erano ancora perplessi. La scorsa stagione abbiamo perso il campionato in casa a casa nell’ultima giornata.felice che ora possiamo restituire qualcosa ai. Siamoognie alla fine abbiamo capito che potevamo essere la squadra che alla fine sorprende tutti arrivare incon la mia squadra.“ SportFace.

“Stiamo vivendo delle sensazioni veramente speciali per tutti quelli che sono in questo club. Ora manca un’altra partita da giocare, siamo vicini ssimi al nostro sogno” . Lo ha detto il difensore del Borussia Dortmund , Mats Hummels dopo il gol ...

Daniele Orsato non ha retto la commozione dopo la conclusione dell'ultima partita diretta in Champions League. L'arbitro italiano si è lasciato andare alle lacrime .Continua a leggere

Record pali in una partita: chi ne ha presi di più - Record pali in una partita: chi ne ha presi di più - Chi ha preso più pali in una singola partita: il record non è del Psg contro il borussia dortmund, c’è una squadra che ha presi di più Contro ogni pronostico, il borussia dortmund di Terzic è in final ...

Borussia Dortmund da favola, maledizione per il Psg - borussia dortmund da favola, maledizione per il Psg - E’ Il borussia dortmund la prima finalista della Champions League 2023/24. I gialloneri di Terzic hanno infatti bissato l’1-0 dell’andata vincendo con lo stesso punteggio anche al Parco dei Principi c ...

Reus: 'Nessuno si chiederà come ha vinto il Borussia. Di nuovo in finale dopo più di 10 anni, indescrivibile' - Reus: 'Nessuno si chiederà come ha vinto il borussia. Di nuovo in finale dopo più di 10 anni, indescrivibile' - Il trequartista del borussia dortmund Marco Reus ha parlato a Dazn dopo il raggiungimento della finale di Champions League e l`eliminazione del Psg: `Indescrivibile. Do.