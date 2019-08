Crisi di Governo | Salvini vuole le elezioni il 13 ottobre | ' MI candido Premier'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Ladiora è realtà e il Ministro dell'Interno Matteo, in un comizio davanti alla nave di Cascella a Pescara, è già in campagna elettorale. Dopo aver chiesto la riapertura del Parlamento, ha dichiarato: "Restituiamo la parola agli Italiani". Il leader del Carroccio, dunque è pronto a candidarsi per Palazzo Chigi e valuta anche di correre senza alleati. Da Palazzo Chigi però Giuseppe Conte lo ha incalzato: "Dovrà spiegare al Paese le ragioni per cuichiudere".punta aIl dado ormai è tratto l'Estate Italiana Tour di Matteosi è già trasformata in campagna elettorale. La situazione è precipitata all'ora di cena. Il titolare del Viminale, reduce da un lungo colloquio con ilGiuseppe Conte, ha annunciato: "Restituiamo la parola agli elettori. Inutile continuare con i no e i litigi, come succede oramai da settimane". Dopo ...

