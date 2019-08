Stati Uniti | prima della strage la madre del killer di El Paso aveva avvertito la

Stati Uniti - maxi-raid contro l’immigrazione clandestina : quasi 700 persone arrestate : quasi 700 arresti. È il risultato del più grande raid contro l’immigrazione clandestina compiuto negli ultimi dieci anni negli Stati Uniti. Gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement, l’Agenzia federale per il contrasto all’immigrazione clandestina, si sono presentati per la maxi-operazione in alcune fabbriche in Mississipi. Le 680 persone arrestate sono per lo più ispanici, molti dei quali trovati in alcuni ...

Gli Stati Uniti cambiano le regole delle reti telefoniche : Un tecnico analizza una rete telefonica. (foto: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images) Nei prossimi tre anni, gli Stati Uniti applicheranno un provvedimento approvato all’unanimità dalla Federal Communications Commission (Fcc) che prevede la rimozione delle attuali regole riguardanti l’unbundling delle reti telefoniche fisse. A seguito di una revisione della normativa attualmente in atto ma risalente a più di 20 anni fa e ...

Looking For America - Lana Del Rey canta il sogno di Stati Uniti senza armi (video e testo) : Non è mai stata attivamente impegnata in campo politico a differenza di molte altre colleghe, ma con Looking For America Lana Del Rey ha voluto rendere partecipe il pubblico del suo dolore per l'escalation di terrore che ha travolto gli Stati Uniti negli ultimi giorni e manifestare la sua contrarietà ad una politica della libera circolazione delle armi. Lo ha fatto a modo suo, componendo una canzone sull'onda emotiva delle stragi di El ...

Il gestore del sito 8chan è stato invitato a testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti : La Commissione per la sicurezza nazionale della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha chiesto di testimoniare davanti al Congresso a Jim Watkins, proprietario e gestore di 8chan, il sito dove Patrick Crusius aveva pubblicato il suo manifesto razzista prima di

Viaggiatore del tempo rivela la mappa degli Stati Uniti Dopo importanti catastrofi (2020-2025) : Viaggiatore del tempo rivela la mappa degli Stati Uniti Dopo importanti catastrofi (2020-2025) Un presunto sopravvissuto all’esperimento Philadelphia ha liberamente parlato dei programmi sui viaggi nel tempo e di ciò che ci attende come civiltà. Al Bielek è nato nel 1927 e si e creato una carriera in alcuni dei margini più bizzarri e controversi… L'articolo Viaggiatore del tempo rivela la mappa degli Stati Uniti Dopo importanti ...

I poliziotti a cavallo - il sospettato nero tirato per la corda. La foto che scuote gli Stati Uniti : Galvesto, Texas, Stati Uniti d’America, anno 2019. Due poliziotti bianchi a cavallo fermano un uomo nero e lo portano legato ad una corda. Una evidente violazione dei diritti dell’uomo, identificato in Donald Neely, 43 anni, arrestato per violazione di proprietà privata. La foto ha scosso gli Usa, tanto che sono arrivate le scuse del capo della polizia di Galveston, Vernon Hale. “Comprendiamo l’impatto ...

Bidet portatile - ecco la novità che sta spopolando negli Stati Uniti : La svolta tanto attesa potrebbe essere finalmente arrivata. Anche gli Stati Uniti sarebbero pronti a schierarsi dalla parte italiana nella lotta culturale per l'igiene in bagno grazie a un nuovo Bidet portatile che starebbe rapidamente conquistato i cuori (sì, diciamo i cuori) dei cittadini a stelle e strisce. L'aggeggio in questione si chiama Sonny, ed è stato messo a punto da una startup californiana con sede a Santa Monica ...

Cos’è successo ieri fra Cina e Stati Uniti : Il governo cinese ha reagito agli ultimi dazi imposti da Trump svalutando parzialmente lo yuan, attirandosi accuse pesanti e spaventando i mercati finanziari di tutto il mondo

Gli Stati Uniti hanno imposto un embargo totale al Venezuela : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone l’embargo totale nei confronti del Venezuela. L’embargo totale prevede che tutte le proprietà del Venezuela negli Stati Uniti siano bloccate, e che siano anche vietate tutte

La Borsa di New York oggi ha avuto il suo giorno peggiore del 2019 - per via delle tensioni tra Cina e Stati Uniti : La Borsa di New York ha avuto la sua giornata peggiore del 2019 per via delle rinnovate tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina, al centro di una lunga e dura guerra commerciale: l’indice del Dow Jones ha chiuso

Cina - Pechino svaluta la moneta e alimenta la guerra commerciale con gli Stati Uniti : Per la prima volta in oltre un decennio la Cina oggi ha permesso che sul mercato dei cambi la sua valuta – il renminbi – calasse sotto la “soglia psicologica” di 7 dollari. Negli scambi sul mercato valutario la moneta cinese è passata così a 7,04 dollari, con un calo del 2,3% rispetto ai 6,88 dollari del 31 luglio, e a 7,86 euro, in calo addirittura del 3,1% rispetto al cambio di 7,62 euro del 31 luglio. Una variazione così repentina ...

Cerciello - Arma Carabinieri ringrazia sostegno giunto da Stati Uniti : Roma – L’Arma dei Carabinieri ringrazia, “con sentimenti di profonda riconoscenza, per le tante testimonianze di vicinanza giunte dagli Stati Uniti per la morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega”, ucciso a Roma, e per l’omicidio del quale sono in carcere due ragazzi americani. “Ai colleghi della polizia californiana (Csufpd)- continua la nota- che con un commovente post su Facebook hanno voluto ...

A$AP Rocky è tornato negli Stati Uniti : ecco qual è il prossimo passo del processo in Svezia : Intanto è stato visto in compagnia di Kendall Jenner The post A$AP Rocky è tornato negli Stati Uniti: ecco qual è il prossimo passo del processo in Svezia appeared first on News Mtv Italia.

Lo Cina ha svalutato lo yuan ai minimi dal 2008 in risposta ai dazi degli Stati Uniti : Il tasso di cambio della moneta cinese col dollaro americano ha raggiunto i 7 yuan per dollaro, il minimo dal dicembre del 2008. La banca centrale cinese ha deciso di svalutare lo yuan principalmente in risposta alla decisione del presidente degli