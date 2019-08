Fondi russi alla Lega | l' audio del Metropol consegnato alle difese degli indagati

Fondi russi - Pm inviano atti a Riesame : 12.53 I pm di Milano che indagano sui presunti Fondi russi alla Lega, hanno depositato le carte al Tribunale del Riesame a cui avevano fatto ricorso gli indagati Savoini,Meranda e Vannucci,contro i sequestri nei loro confronti. I tre sono indagati con l'ipotesi di corruzione internazionale. A quanto si è saputo, fra il materiale depositato c'è anche la trascrizione della registrazione dell'incontro al Metropol di Mosca dell'ottobre 2018 in cui ...

Fondi russi alla Lega - in un Paese normale si parlerebbe di tradimento : Lasciamo da parte per un momento la specifica contingenza politica italiana, ci torneremo dopo. Andiamo in astratto. Se in un Paese, qualunque Paese del mondo, una persona con importantissime responsabilità di governo fosse ragionevolmente sospettato di avere intessuto, grazie a intermediari di sua fiducia, rapporti che puntavano ad ottenere finanziamenti per milioni di euro da un Paese straniero, i cui interessi economici e geopolitici non sono ...

Salvini - i sondaggisti : "Il caso dei Fondi russi non ha minato la Lega - per gli elettori non è una priorità" : La Lega aumenta sempre più i consensi, neppure il caso russiagate è riuscito a fermare la sua scalata. A confermarlo sono gli stessi sondaggisti: "Il caso Metropol preoccupa di più gli elettori di altri partiti, dal Pd ai 5 Stelle. Per chi vota per il Carroccio le priorità sono altre: immigrazione,

Matteo Salvini sui Fondi russi : "Le parole di Conte mi interessano meno di zero. Il caso Russia? Un fantasy" : "Le parole di Conte mi interessano meno di zero". Matteo Salvini non si fa intimorire dal premier e commenta così le parole pronunciate dal presidente del Consiglio in Senato durante l'informativa sul caso russia-Lega. "Mi alzo ogni mattina per andare al Viminale per lavorare, io finché posso far le

Fondi russi - nel giorno della verità il collasso 5 Stelle : Davvero non si era mai visto un presidente del Consiglio parlare, in un’Aula del Parlamento, di fronte ai banchi vuoti del partito di maggioranza relativa che lo ha espresso. E, con l’eccezione di Fraccaro che non poteva non esserci per ragioni regolamentari, parlare da solo tra i banchi del governo, senza altri ministri del Movimento. Una protesta confusa, imbarazzata, mal gestita, verso Salvini - così è stato spiegato ...

Fondi russi - Salvini vince senza sporcarsi le mani : La partita perfetta l’ha giocata tutta in casa, dal suo Viminale. Doveva presentarsi in aula e non c’è andato. Ha lasciato che il premier Giuseppe Conte, ieri, dicesse Sì al Tav, e oggi riferisse da solo in un emiciclo disertato dal M5S sull’affaire Metropol. Eccolo allora Matteo Salvini, il vicepremier leghista che vince senza sporcarsi le mani. Semmai lascia che sia il suo capogruppo a palazzo Madama, ...

Fondi russi - voce dalla procura di Milano : "Svolta vicina" - grossi guai per Lega e Matteo Salvini? : Voci che filtrano dalla procura di Milano. Voci che rendono ancor più teso il giorno in cui, in aula al Senato, Giuseppe Conte ha riferito sui presunti Fondi russi che avrebbe ricevuto la Lega, l'inchiesta con cui la magistratura prova a far fuori Matteo Salvini. Giorno teso perché, il premier, ha f

Pd : Fondi russi - subito mozione sfiducia : 18.43 "La posizione reticente del ministro Salvini è molto grave e incompatibile con il suo ruolo. Presenteremo una mozione di sfiducia contro un ministro che scappa dai suoi doveri". Lo annuncia il segretario Pd, Zingaretti. "Oggi Conte non ha detto nulla -aggiunge- anzi ha ammesso che da Salvini non ha avuto informazioni. Il ministro continua a offendere la Camera e si rifiuta di dare spiegazioni". Zingaretti ricorda poi che "mentre il ...

Fondi russi - Conte al Senato : "Savoini a Mosca con Salvini senza incarichi ufficiali" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come anticipato nei giorni scorsi, alle 16.30 di oggi si è presentato a Palazzo Madama per riferire in aula al Senato sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega, mentre il leader del partito e vicepremier Matteo Salvini resterà al Viminale a lavorare e non soltanto non sembra avere intenzione di riferire in Parlamento come chiesto a gran voce dal Partito Democratico, ma ha anche deciso di non ...

Giuseppe Conte scaricato dal M5s : parla al Senato sui Fondi russi - i grillini abbandonano l'aula : Una clamorosa ed esplicita protesta del M5s contro Giuseppe Conte. Il tutto mentre il premier riferiva al Senato sui presunti fondi russi alla Lega di Matteo Salvini. Appena il presidente del Consiglio ha iniziato a parlare, mentre il Pd lo Contestava sonoramente, quasi tutti i Senatori grillini si

Fondi russi - Conte al Senato : "Savoini non aveva legami col governo. Nessun provvedimento" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come anticipato nei giorni scorsi, alle 16.30 di oggi si è presentato a Palazzo Madama per riferire in aula al Senato sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega, mentre il leader del partito e vicepremier Matteo Salvini resterà al Viminale a lavorare e non soltanto non sembra avere intenzione di riferire in Parlamento come chiesto a gran voce dal Partito Democratico, ma ha anche deciso di non ...