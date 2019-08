Stragi in Usa | Trump | “Media hanno alimentato la rabbia Controlli sulla vendita di armi”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) A poche ore dalledi Texas e Ohio, Donaldintervienenecessità di maggiorisulle armi e attacca i media. “Le fake newscontribuito enormemente ad alimentare unae una collera montate nel corso di molti anni”, scrive il presidente americano, secondo cui “i mediauna grande responsabilità” sul fronte della sicurezza nel Paese. “La copertura delle notizie dovrebbe iniziare ad essere imparziale, equilibrata e obiettiva, oppure questi terribili problemi peggioreranno sempre”. The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse! — Donald J.(@realDonald) August 5, 2019 Negli ...

