Una Vita | spoiler spagnoli | Ursula vuole sbarazzarsi della nuova fidanzata di Felipe

Una Vita trame Spagna : Fabiana e Servante nei guai - Ursula pronta a sbarazzarsi di Marcia : Prosegue l’appuntamento con il famoso sceneggiato iberico Una Vita. Anche gli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno da lunedì 5 a venerdì 9 agosto si preannunciano movimentati. Fabiana e Servante cadranno nella disperazione totale perché, a causa di un loro cliente che li denuncerà per il pessimo trattamento ricevuto nella loro pensione, non riusciranno a salvare la loro attività per la mancanza di denaro. L’ex portinaio e la Aguado ...

Una Vita - trame spagnole : Lolita si sente male - ritorna la figlia di Trini e Ramon : Nuove e travolgenti trame cattureranno l’attenzione del pubblico iberico della soap “Una Vita” nelle puntate della prossima settimana. Dagli spoiler si evince che Lolita Casado farà preoccupare i suoi familiari dopo essersi sentita male, poiché temerà di poter compromettere la sua gravidanza. Ramon Palacios invece in occasione del suo imminente matrimonio con la domestica Carmen, riabbraccerà la figlia Milagros avuta dalla defunta moglie Trini ...

Fiocco rosa sul set di Grey’s Anatomy 16 - Kevin McKidd papà sul set e ancora Una volta nella vita : Le riprese di Grey's Anatomy 16 sono appena iniziate, ma Kevin McKidd ha ben altro da festeggiare: l'interprete di Owen Hunt nel medical drama di ABC, di cui è abitualmente anche regista, è diventato padre per la quarta volta. A dare alla luce la bambina è stata la sua seconda moglie, Arielle Goldrath, da cui l'attore aveva già avuto un figlio lo scorso anno. Stavolta si tratta di una bambina, di nome Nava James, che McKidd ha voluto ...

Una Vita Anticipazioni 3 agosto : la puntata di stasera su Rete 4 : Arturo in preda alla disperazione provo ad uccidersi, intanto Diego segue una pista per ritrovare Moises che lo porterà dritto a Jaime.

Anticipazioni Una Vita del 3 agosto : Agustina ferma il tentativo di suicidio di Arturo : Una nuova puntata serale di Una Vita verrà trasmessa oggi 3 agosto in prima serata su Rete 4. Grazie alla cancellazione de Il Segreto, le vicende di Acacias 38 avranno inizio alle ore 21:30 e proseguiranno fino alle ore 23:40 circa, quando lasceranno spazio a 'Festivalbar Story 2'. Tale programmazione risulta, al momento, confermata anche per sabato 10 agosto mentre non è stato ufficializzato se ci saranno modifiche nella settimana di ...

Anticipazioni Una Vita : Lucia eredita un'entrata mensile di 1000 pesetas da un marchese : Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera spagnola Una Vita. Le Anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate, a Calle Acacias arriverà un nuovo personaggio. Si tratta della cugina di Celia Alvarez Hermoso, che giungerà in paese da Salamanca per provare a gettarsi alle spalle il passato e a ricominciare una nuova Vita. La presenza di questa giovane diventerà gradualmente sempre più importante nelle dinamiche della ...

Sanremo - Amadeus sarà il conduttore : 'È la notizia che uno aspetta da Una vita' : Lo si sospettava già da tempo, ma nelle scorse ore attraverso una nota Rai è finalmente arrivata la conferma: sarà Amadeus il conduttore e direttore artistico della settantesima edizione del Festival di Sanremo, in onda nel febbraio 2020. Il conduttore ha ricevuto la notizia a sorpresa e ci ha tenuto subito a comunicare al pubblico la propria immensa gioia. Amadeus conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo La prossima ...

Sanremo 70 ad Amadeus : "Il sogno di Una vita! Sono felicissimo" : "Ho avuto la notizia che uno aspetta da una vita quando fa il presentatore. Tra i sogni da quando si è ragazzi c'è quello di poter condurre da grande il Festival di Sanremo. Oggi mi è arrivata questa notizia e Sono felicissimo". E' un Amadeus a dir poco entusiasta quello che risponde a chi gli chiede a caldo una reazione dopo l'annuncio ufficiale, e atteso, della Rai che lo designa padrone di casa del Festival di Sanremo 2020, l'edizione ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : Arturo diventerà nonno : Una vita, la soap firmata da Aurora Guerra, non andrà in vacanza ma continuerà con grandi sorprese come si può vedere dalle anticipazioni che arrivano dalla Spagna. Arturo riceverà finalmente una bella notizia: diventerà nonno. Il periodo buio di Arturo finalmente finirà Il Colonnello Valverde trascorrerà un brutto periodo, poiché a causa dei suoi problemi di salute arriverà a perdere la vista. Questo renderà tristi i preparativi del suo ...

Il Segreto e Beautiful cancellate per la prossima settimana : su Canale5 solo Una Vita e Bitter Sweet : Cambiamenti importanti per le soap Mediaset. Per la prossima settimana, dal 5 al 9 agosto, Il Segreto e Beautiful non andranno in onda. Regolare Una Vita mentre Bitter Sweet raddoppia.