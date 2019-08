Sicilia | M5S | ‘Messina scarica su altri colpe governo’

Faraone ci spiega perché in Sicilia l’incubo Pd-M5s è già realtà : Roma. La Sicilia potrebbe essere di nuovo “un laboratorio”, stavolta dell’alleanza Pd-Cinque stelle. “E’ uno dei motivi per cui sono stato cacciato dalla segreteria regionale”, dice al Foglio il senatore renziano Davide Faraone, ex segretario del Pd Siciliano, rimosso da poco e sostituito da un comm

Via libera del Senato all’assegnazione del seggio Siciliano a Umbria : senatori M5S aumentano a 107 : Un seggio in Senato della regione Sicilia passerà all'Umbria. L'Aula di Palazzo Madama ha infatti votato a favore delle conclusioni della Giunta sul seggio vacante in Sicilia che spetterebbe al Movimento Cinque Stelle, ma che, non essendoci abbastanza candidati pentastellati in quella regione, è stato assegnato al primo fra i non eletti del M5S che avevano corso in Umbria.Continua a leggere

Il caso del seggio fantasma M5S in Sicilia (assegnato all’Umbria) : In meno di vent’anni è la seconda volta che il Parlamento italiano affronta il caso di un partito che non ha candidati

Sicilia : Corrao (M5S) - ‘pericolo grano tossico - carico dal Canada in arrivo a Pozzallo’ : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – “Sto ricevendo decine di segnalazioni dalla Sicilia orientale dove, a largo delle coste di Pozzallo, sarebbe in attesa di attraccare una nave carica di grano proveniente dal Canada. Sono già in contatto con le autorità doganali per avere riscontro sui controlli e i risultati ma chiedo risposte ufficiali da parte della Regione Siciliana cui ho chiesto i documenti amministrativi relativi alle ...

Il pasticciaccio del seggio non assegnato in Sicilia al M5s : Gentile direttore, la proposta della Giunta delle elezioni di attribuire il seggio non assegnato in Sicilia al M5s ad un candidato della stessa lista di altra regione (Umbria) costituisce una grave ed inedita violazione dell’articolo 57.1 della Costituzione secondo cui il Senato “è eletto a base reg

Pd - la direzione approva la relazione di Zingaretti : “No alleanza con M5s”. Avviato commissariamento del partito in Sicilia : La direzione del partito democratico ha approvato la relazione del segretario Nicola Zingaretti senza voti contrari e con 24 astenuti. Una relazione che ha fatto suo anche l’ordine del giorno di Carlo Calenda, chiudendo di fatto la polemica interna al partito su una possibile alleanza con il Movimento 5 stelle. “Non perseguiamo un’alleanza con i Cinquestelle, non è nelle intenzioni, non è mai stato il nostro obiettivo. Questa ...

Forello e Argiroffi espulsi da M5S in Sicilia : "L'epurazione si sta completando" : Il M5S ha espulso Ugo Forello, ex candidato a sindaco di Palermo, e la consigliera comunale Giulia Argiroffi. I provvedimenti sono stati consegnati a entrambi i politici a pochi minuti di distanza dall’altro.“La fase di epurazione si sta completando, è un fatto gravissimo”, dice Forello a caldo in una intervista all’Adnkronos. “Mi viene contestato il reato d’opinione - spiega - l’avere leso con le ...

Sicilia : M5S - ‘pronta ratifica nomina commissario zone terremotate ma Lega nicchia’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Ancora niente ratifica della nomina del commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone terremotate del Catanese”. E’ la denuncia del M5S in Sicilia. ‘L’atto ‘ affermano i deputati catanesi del M5S all’Ars – a quanto ci riferiscono da Roma è pronto da tempo per la firma di Conte, ma il senatore Arrigoni, più volte contattato e sollecitato dal ...

Sicilia : M5S - ‘in Aula collegati al collegato - conduzione vergognosa’ : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – “Questo modo di procedere dell’Aula, dettato dalla conduzione Miccichè, è vergognoso. La filosofia dei collegati al collegato sta determinando un vero e proprio far west di norme, con l’inserimento nei testi di veri e propri disegni di legge che andrebbero trattati a parte, bypassando in gran parte il legittimo e sacrosanto lavoro delle Commissioni”. Così il capogruppo del M5S ...