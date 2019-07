Strage di Bologna | l’appello dei familiari delle vittime | “Consegnate le immagini di quel

Strage di Bologna : nuova inchiesta/ Interruttore ritrovato apre a nuovo scenario : Strage di Bologna, cosa è emerso dalla nuova inchiesta: il caso oggi a Chi l'ha Visto, speciale estate 2019. La quarta perizia e il presunto Interruttore.

Terrorismo : Mollicone - ‘bene Grassi su Strage Bologna - ora via segreto Stato’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Le dichiarazioni di Grassi, giá deputato componente della commissione Moro, confermano il quadro che abbiamo spesso denunciato: la pista palestinese -come giá emerso dai lavori della commissione Stragi e Mithrokin- sta trovando solidità dalle nuove perizie e i nuovi atti processuali”. è quanto dichiarano Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia già consulente della commissione ...

Strage Bologna - l’autore della perizia su esplosione accidentale : “Interruttore? Forse placca. Ordigno non usato prima” : “Un Ordigno simile a quello utilizzato a Bologna non si trova in altri attentati”. “Del paragone con l’esplosivo utilizzato dalla Frolhich mi prendo la responsabilità, ma se dovessi riscrivere la relazione non lo rifarei”. E dopo aver visto una foto a colori della scena: “L’interruttore? Ho visto che potrebbe trattarsi di una placca”. Sono queste le dichiarazioni in aula di Danilo Coppe, l’esperto ...

Strage di Bologna alla svolta Un reperto cambia la storia : Luca Fazzo Strage di Bologna del 2 agosto 1980 L'esplosione sarebbe stata accidentale. E porterebbe al terrorista Carlos. Esultano Mambro e Fioravanti I periti della Corte d'assise di Bologna mettono mano, a trentanove anni di distanza, al materiale della Strage del 2 agosto 1980. Scoprono dettagli nuovi, che mettono in discussione certezze ufficiali, rafforzano piste abbandonate, aprono scenari inesplorati. I neofascisti Giusva ...

Strage Bologna - forse trovato l’interruttore della bomba : La conferma sulla composizione dell'esplosivo, l'eventualita' di un'esplosione accidentale e il ritrovamento, tra le macerie, di quello che, forse, e' l'interruttore che ha provocato la Strage della stazione di Bologna, 85 morti e oltre 200 feriti. Sono gli elementi principali della perizia chimico-esplovistica disposta nel processo a Gilberto Cavallini, ex Nar accusato ormai a 39 anni di distanza di concorso nell'attentato e depositata, dopo ...

Strage alla stazione di Bologna - forse trovato l'interruttore della bomba : Le indagini per il nuovo processo in Assise hanno portato al riesame dei detriti conservati ai Prati di Caprara. I difensori dell'ex Nar Cavallini sperano di far riaprire la pista palestinese. I familiari delle vittime: "Confermato il tipo di esplosivo usato dal terrorismo di...

Strage Bologna : nuova perizia lega attentato con azioni compiute da Carlos in Francia : Gabriele Laganà La Strage di Bologna potrebbe essere stata causata non da un attentato pianificato ma una esplosione accidentale di una bomba nel corso del trasporto. La novità è emersa grazie all’utilizzo di nuove tecnologie che in passato non esistevano. I periti mettono in relazione la Strage di Bologna a due attentati compiuti da Carlos in Francia Clamorose novità sono emerse sulla Strage di Bologna a seguito di una nuova perizia ...

Strage Bologna - la perizia che riapre la pista dell’esplosione accidentale : “Trovato l’interruttore della bomba” : Undici chilogrammi di esplosivo – e non 20-25 come si riteneva in precedenza – composto da T4 e tritolo con residui di gelatina – il contrario di quanto ritenuto finora nei processi a carico di Mambro, Fioravanti e Ciavardini – derivati da cariche da lancio di munizionamento sconfezionato della Seconda Guerra Mondiale ma, soprattutto, un interruttore di sicurezza per il trasporto della valigia contenente l’ordigno: la ...

Strage di Bologna - dopo quasi 40 anni ritrovato l'interruttore che innescò la bomba : ritrovato l’interruttore elettrico che innescò la Strage di Bologna, dopo quasi 40 anni. Undici chilogrammi di esplosivo, e non 20-25 come si riteneva in precedenza, composto da T4 e tritolo con residui di gelatina - il contrario di quanto ritenuto finora nei processi a carico di Mambro, Fioravanti e Ciavardini - derivati da cariche da lancio di munizionamento sconfezionato della Seconda Guerra Mondiale ma, soprattutto, un ...