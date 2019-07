Pd | Boschi e Gozi | “Sala apre al M5s? Mai” Calenda attacca tutti | “Divisi su cose

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Se le tensioni dentro il governo non mancano, al di là della tregua dopo il vertice Salvini-Di Maio, non c’è pace nemmeno in casa Partito democratico. Perché, al di là delle rivendicazioni di unità e dei proclami del segretario Nicola Zingaretti di voler “costruire l’alternativa” all’esecutivo, lo scontro interno resta, tra renziani e nuova maggioranza. Rilanciato anche nel giorno della Direzione del Partito democratico a Roma, alla sede del Nazareno. Il motivo? I renziani continuano ad accusare la gestione zingarettiana rispetto a un presunto tentativo di “epurazione“. già evocato dopo il caso Faraone (con il Pd siciliano commissariato, ndr), così come lanciano accuse per il rapporto che considerano ambiguo con il. Perché se Zingaretti ha più volte rivendicato, in caso di caduta del governo, di voler andare a nuove elezioni e di non voler ...

