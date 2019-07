Fonte : laragnatelanews

(Di martedì 23 luglio 2019) L’esito di una votazione parlamentare preper martedì per decidere la formazione di un nuovo governo spagnolo rimane incerto, poiché il leader socialista Pedrosta ancora negoziando con potenziali alleati nel tentativo dell’ultimo minuto di porre fine a una situazione di stallo politico., che è primo ministro dal giugno 2018, dovrebbe perdere il voto, dato che richiede una maggioranza assoluta nel congresso di 350 seggi. I suoi socialisti hanno vinto le elezioni generali di aprile ma, con 123 seggi, non hanno raggiunto la maggioranza. Hanno maggiori possibilità di vincere un secondo e ultimo voto di investitura, che si terrà giovedì, il che richiede solo una maggioranza semplice (cioè piùa favore che contrari).è stato bloccato nei colloqui per gran parte degli ultimi tre mesi con il suo alleato più naturale, il partito di sinistra ...

laragnatelanews : Sánchez cerca il sostegno di Podemos in vista dei voti crunchcerca il sostegno di Podemos in vista delle elezioni… - evyna : Sánchez cerca il sostegno di Podemos in vista dei voti crunchcerca il sostegno di Podemos in vista delle elezioni… - andreaborsoi1 : RT @AffInt: ????#Spagna: dopo il discorso in Parlamento, Pedro #Sánchez cerca da oggi i numeri per governare il Paese. Nel voto di oggi servi… -