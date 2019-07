Salute | in Italia 9 casi confermati di encefalite virale da zecche nel 2019

Gli insetti fanno bene alla Salute - più dell’olio d’oliva e delle arance : i risultati di una ricerca italiana : Mauro Serafini, Giampiero Sacchetti, Natalia Battista e Carla Di Mattia – tutti ricercatori della Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali – hanno pubblicato il 15 luglio 2019 lo studio “Antioxidant Activities in vitro of Water and Liposoluble Extracts Obtained by Different Species of Edible Insects and Invertebrates” sulla rivista scientifica “Frontiers in Nutrition and Sustainable diets”, secondo il quale gli insetti ...

Salute : italiani ottimisti - il 58% ha fiducia nel progresso delle cure : Si fidano dei medici, dei farmacisti e dei farmaci. Anche se frequentano ‘Dr. Google‘, continuano a vedere nei camici bianchi in carne e ossa i punti fermi per informarsi e chiedere aiuto. Credono alla prevenzione e sono aperti alle nuove tecnologie in sanità, o almeno ad alcune. E interrogati sulle potenzialità del progresso scientifico nella cura di un numero sempre maggiore di malattie, quasi 6 su 10 (58%) si dicono ottimisti. Più ...

Salute - il Galileo Vision Tour fa tappa al Disability Pride Italia 2019 per promuovere la cultura del benessere visivo : Il 14 luglio, in contemporanea con New York, Brighton e Dakar, Roma ospiterà il Disability Pride Italia – organizzato dall’omonima associazione Disability Pride Onlus – ovvero la giornata dell’orgoglio delle persone con disabilità, che quest’anno ha come tema centrale l’inclusione, da cui l’hashtag che accompagnerà l’evento #inclusivopresente. Un momento di respiro internazionale, una piazza importante come quella romana, ...

Piccioni nelle aree urbane : infestazioni in crescita in Italia - rischi per la Salute e per l’igiene urbana : Nidificano in grande numero nella quasi totalità delle città Italiane e sono spesso ritenuti colpevoli di mettere a repentaglio l’igiene urbana sporcando marciapiedi, edifici e monumenti storici e artistici, senza contare i potenziali rischi per la salute di persone e animali domestici. Inoltre, sono responsabili di danni alle produzioni agricole e, volando ad alta quota, sono spesso protagonisti di episodi di birdstrike e di disturbo del ...

Il governo italiano si sbilancia e dice basta alle fake news : il 5G non è dannoso per la Salute : La deputata del Movimento 5Stelle Mirella Liuzzi si sbilancia sui potenziali effetti dannosi delle reti 5G, cercando di smontare tutte le bufale che ruotano attorno all'argomento. L'articolo Il governo italiano si sbilancia e dice basta alle fake news: il 5G non è dannoso per la salute proviene da TuttoAndroid.

Salute - 851 mila italiani in cura per problemi mentali : oltre la metà sono donne - le più colpite da depressione : Quarantuno anni senza manicomi ma la Salute mentale continua a soffrire. A causa di investimenti scarsi e carenza di personale la capacità assistenziale finora è riuscita a soddisfare poco più della metà (il 55,6 per cento) del fabbisogno nazionale, secondo una stima della Società italiana di epidemiologia psichiatrica (Siep). Spinto dall’urgenza di trovare una soluzione il Ministero della Salute ha allora istituito un tavolo tecnico sulla ...

Salute - il rapporto : 850mila italiani in cura per problemi mentali : problemi mentali estremamente diffusi in Italia. Gli utenti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici nel corso del 2017 ammontano a 851.189, con tassi standardizzati che vanno dal 79,9 per 10.000 abitanti adulti in Sardegna fino a 230,1/10.000 in Puglia (valore totale Italia 169,4/10.000). Lo rivela il rapporto Salute mentale del ministero della Salute, che analizza i dati del Sistema informativo per la Salute mentale (Sism) per il 2017 ...

Salute - il report : in Italia tassi di depressione doppi tra le donne : donne del Belpaese molto più colpite da depressione rispetto agli uomini. Se infatti i tassi relativi ai disturbi schizofrenici, ai disturbi di personalità, da abuso di sostanze e al ritardo mentale sono maggiori nel sesso maschile rispetto a quello femminile, l’opposto avviene per i disturbi affettivi, nevrotici e depressivi. In particolare per il ‘male di vivere’ il tasso degli utenti donna delle strutture specializzate è ...

Salute mentale : in Italia il 20% dei minori presentano disturbi neuropsichiatrici : Nel Lazio, come nel resto d’Italia, soffrono di disturbi neuropsichiatrici dal 10 al 20% dei bambini e degli adolescenti, ma solo 1 utente su 2 riesce ad accedere ai servizi di neuropsichiatria per avere una diagnosi, e solo 1 su 3 ottiene un intervento terapeutico riabilitativo. “Il quadro e’ allarmante e dobbiamo partire da zero“, ha dichiarato all’agenzie di stampa Dire Enza Ancona, segretario della sezione Lazio ...

Salute - premiato 'crowdfunding' Msd Italia : Roma - (AdnKronos Salute) - La Salute come bene comune al quale tutti possono contribuire. Per far decollare le idee davvero innovative servono però strumenti. Continua, l’iniziativa Msd CrowdCaring, un progetto di 'crowdfunding' dedicato alla Salute, in partnership con la piattaforma di crowdfundin

Salute - premiato 'crowdfunding' Msd Italia : Roma, 21 giu. (AdnKronos Salute) - La Salute come bene comune al quale tutti possono contribuire. Per far decollare le idee davvero innovative servono però strumenti. Continua, l’iniziativa Msd CrowdCaring, un progetto di 'crowdfunding' dedicato alla Salute, in partnership con la piattaforma di crow

In Salute - ricchi e felici l'Italia è sempre più il paradiso degli anziani : Lodovica Bulian Diminuisce la popolazione, aumentano gli ultracentenari. E figli non se ne fanno più Recessione demografica, oltre che economica. Culle vuote. Un'Italia con sempre più anziani che vivono più a lungo e meglio. Nella fotografia annuale dell'Istat pubblicata ieri ci sono 2,2 milioni di over 85, il 3,6% del totale della popolazione residente. I «grandi anziani» italiani sono in aumento per effetto dell'incremento della ...

Salute : tra flaconi e pillole integratori per 32 milioni di italiani : flaconi e pillole guadagnano spazio sulle tavole italiane. Sono 32 milioni gli italiani che consumano integratori alimentari. Lo fanno abitualmente più di 18 milioni (tutti i giorni o qualche volta alla settimana) e più di 4 milioni qualche volta al mese. Li utilizzano maggiormente le persone tra i 35 e i 64 anni (età del 62,8% degli utilizzatori) e le donne (il 60,5%). Un consumo ‘di massa trasversale’ rispetto a genere, età, ...

Salute - 4 italiani su 10 si rivolgono ad uno psicologo : “Per il 42% degli italiani l’immagine degli psicologi è migliorata negli ultimi dieci anni e più di 4 italiani su 10 si sono rivolti per sé o per un componente della famiglia alla figura dello psicologo“. È quanto emerge dall’analisi realizzata dall’Istituto Piepoli sul ruolo degli psicologi in Italia, in occasione del trentennale della regolamentazione della professione. Secondo lo studio, discusso oggi al convegno ...