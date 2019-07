Pakistan | in salvo Francesco Cassardo l’alpinista gravemente ferito

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 22 luglio 2019) Era notte fonda in Italia, l’alba in, quando l’elicottero dei soccorsi locali si è alzato per andare in soccorso disulla vetta Gasherbrum VII. È stato recuperato al campo base C1, dovepiemontese era stato spostato nella notte.e semicosciente, è stato trasportato all’ospedale di Skardu. A salvarlo è stato uno dei gruppi di scalatori più bravi al mondo e anche la sua stessa tempra, come ha detto il fratello Stefano. «Lui ha fatto il miracolo di resistere fino adesso» riporta il Corriere della Sera. Gli altri alpinisti lo hanno portato al campo base di notte su una barella improvvisata con un paio di sci: Cala (Carlalberto) Cimenti, suo compagno di spedizione, il canadese Don Bowie e tre polacchi fra cui Denis Urubko, che a gennaio dell’anno scorso salvò la francese Elisabeth Revol sul Nanga Parbat, dove sono morti Daniele Nardi ...

