FRANCESCO SAVERIO BORRELLI È MORTO Funerali dopo saluto nel suo Palazzo di Giustizia

FRANCESCO SAVERIO Borrelli - l'ultimo saluto nel suo Palazzo di Giustizia prima dei funerali : Lunedì mattina dalle 9.30 camera ardente in corso di Porta Vittoria dove Borrelli, morto ieri a 89 anni, guidò a lungo la procura. La messa nel pomeriggio nella chiesa di Santa Croce

Mani Pulite - addio a FRANCESCO SAVERIO Borrelli : Dopo l'arresto di Mario Chiesa, nel febbraio 1992, creò il famoso "pool" di magistrati incaricati di indagare esclusivamente sullo scandalo che segnò la fine della Prima Repubblica. La camera ardente lunedì 22 nel Tribunale di Milano.

Morto FRANCESCO SAVERIO Borrelli - l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. Lunedì camera ardente in tribunale : Morto oggi a Milano Francesco Saverio Borrelli, l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. l'ex magistrato è Morto nell'hospice dell'Istituto dei Tumori...

CNDDU - tributo a FRANCESCO SAVERIO Borrelli : Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della morte del magistrato Francesco Saverio Borrelli, intende esprimere qualche riflessione su una figura così importante della giustizia italiana. Durante gli anni Novanta, fu a capo del pool di Mani Pulite, realizzando una serie di inchieste, il cui esito fu la fine della prima Repubblica. Coscienza civile, coraggio nell’affermazione della legalità, spirito di ...

Morto FRANCESCO SAVERIO Borrelli - l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. Lunedì la camera ardente in tribunale : Morto oggi a Milano Francesco Saverio Borrelli, l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. l'ex magistrato è Morto nell'hospice dell'Istituto dei Tumori...

Vittorio Sgarbi : "FRANCESCO SAVERIO Borrelli - uomo colto e intelligente ma ha distrutto la democrazia" : "Francesco Saverio Borrelli era un uomo intelligentissimo, coltissimo, grande melomane", premette nel post pubblicato sul suo profilo Twitter Vittorio Sgarbi, che però poi affonda: "Ha la responsabilità della distruzione della civiltà politica democratica rappresentata dai partiti". Leggi anche: Mor

FRANCESCO SAVERIO Borrelli è morto : malattia e causa morte. Chi era : Francesco Saverio Borrelli è morto: malattia e causa morte. Chi era È morto oggi, a quasi 90 anni, presso l’istituto dei tumori di Milano dove era ricoverato da qualche tempo, Francesco Saverio Borrelli, ex procuratore generale di Milano e capo del pool di Mani Pulite che diede il via alla stagione di Tangentopoli. Francesco Saverio Borrelli: la carriera Borrelli era nato a Napoli il 12 aprile 1930, si trasferì a Firenze per studiare ...

FRANCESCO SAVERIO BORRELLI È MORTO/ Capo pool Mani Pulite - quando disse : 'Resistere' : FRANCESCO SAVERIO BORRELLI è MORTO. Fu a Capo del pool di Mani Pulite, l'inchiesta che decapitò la Prima Repubblica: aveva 89 anni

Addio a FRANCESCO SAVERIO Borrelli - capo del pool Mani Pulite : Francesco Saverio Borrelli, l’ex procuratore di Milano a capo del pool di Mani Pulite, è morto all’Hospice dell’istituto dei Tumori, dove era ricoverato da tempo. Aveva 89 anni. Originario di Napoli, ha vissuto quasi tutta la sua vita a Milano. La sua carriera giudiziaria si è svolta quasi interamente nel Palazzo di Giustizia del capoluogo lombardo: dal 1999 fino al 2002, quando è andato in pensione, è stato procuratore generale della Corte ...

Addio a FRANCESCO SAVERIO Borrelli : guidò il pool di Mani Pulite a Milano : Francesco Saverio Borrelli è stato il capo del pool Mani Pulite ai tempi in cui era Procuratore della Repubblica ed ex procuratore generale di Milano. Protagonista di una capitolo della storia d'Italia, per 47 anni ha indossato la toga, Borrelli si è spento in ospedale.

FRANCESCO SAVERIO Borrelli - una vita in magistratura : Fonte foto: LapresseFrancesco Saverio Borrelli, una vita in magistratura 1Sezione: Cronache Francesco Curridori Francesco Saverio Borrelli, il procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano che guidò il pool di Mani Pulite è morto oggi all'età di 89 anni

FRANCESCO SAVERIO Borrelli è morto/ A capo del pool di Mani Pulite - aveva 89 anni : Francesco Saverio Borrelli è morto. Fu a capo del pool di Mani Pulite, l'inchiesta che decapitò la Prima Repubblica: aveva 89 anni

Morto FRANCESCO SAVERIO Borrelli - l’ex capo del pool Mani Pulite|Il ritratto : Aveva 89 anni. Era ricoverato nell’hospice dell’Istituto dei Tumori. Era nato a Napoli, nel capoluogo lombardo tutta la sua carriera. La camera ardente in Tribunale a Milano

È morto FRANCESCO SAVERIO Borrelli : È morto a Milano Francesco Saverio Borrelli. L'ex procuratore di Milano a capo del pool di Mani Pulite era nato a Napoli nel 1930 Figlio dell'ex presidente della Corte d’Appello di Milano Manlio Borrelli, era entrato in magistratura nel 1955 e sino al 2002, anno nel quale andò in pensione, era rimas