Beach volley | World Tour 2019 Edmonton Ranghieri Caminati cedono in semifinale ai

(Di domenica 21 luglio 2019) Si ferma inla corsa di Alexe Marconel torneo 3 stelle died è un brusco stop quello subito dalla coppia azzurra, battuta nettamente in due set da Saxton/O’Gorman, coppia di punta del movimento locale. C’è partita solo nel primo set conche tengono il ritmo della coppia di casa ma si arrendono nel finale con il punteggio di 21-17. Nel secondo parziale non c’è partita con Saxton/O’Gorman che partono forte e gli azzurri che anziano bandiera bianca ben presto, perdendo 21-11.affronteranno alle 21 gli statunitensi Slick/Allen, battuti in due set dagli altri finalisti Beeler/Krattiger in, nella finale per il terzo posto. La finalissima si giocherà alle 23. Anche in campo femminile la coppia più attesa, le campionesse del mondo Pavan/Humana-Paredes, raggiunge la finale dove affronterà le statunitensi ...

