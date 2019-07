Roma | ufficiale | Veretout è un nuovo calciatore giallorosso FOTO

Roma - ufficiale l’acquisto di Mancini : ecco le cifre : Ora è ufficiale: Gianluca Mancini è un nuovo giocatore della Roma. A darne l’annuncio è stata la società giallorossa con un comunicato. “L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Mancini, dalla Atalanta Bergamasca Calcio.L’accordo prevede un corrispettivo fisso […] L'articolo Roma, ufficiale l’acquisto di ...

Roma femminile - ufficiale l'arrivo di Andressa : Dopo il mondiale disputato in Francia e vinto dalle Americane per la quarta volta, il calcio femminile sta ricevendo un'enorme attenzione mediatica anche nel nostro Paese. Il manager sportivo Alessio Sundas ha sempre creduto fortemente nelle giovani calciatrici e, proprio per questo, ha investito molto in un progetto che, a piccoli passi, sta prendendo forma. Importante colpo di mercato lo ha fatto in queste ore l' AS Roma

Calciomercato Roma - ufficiale : Gerson ceduto al Flamengo : Ora è anche ufficiale: la Roma ha ceduto Gerson al Flamengo. Ecco di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale della società giallorossa. "AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Clube de Regatas do Flamengo l'accordo per la cessione a titolo definitivo di Gerson Santos da Silva. Il calciatore brasiliano si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 11,8 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento a

Roma - ufficiale l'acquisto di Pau Lopez : le cifre : Pau Lopez è un nuovo calciatore della Roma. Il Club giallorosso rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dal Real Betis Balompié, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez, a fronte di un corrispettivo fisso di 23,5 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.

Calciomercato Roma - ufficiale la cessione di El Shaarawy allo Shanghai Shenhua : le cifre dell'affare : Il club giallorosso ha ufficializzato la cessione del 'Faraone' alla società cinese, rendendo nota anche la cifra incassata Stephan El Shaarawy si trasferisce ufficialmente in Cina, dalla prossima stagione infatti giocherà con la maglia dello Shanghai Shenhua. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi La Roma ha ufficializzato nella mattinata di oggi la cessione, pubblicando un comunicato sul proprio sito: 'L'AS Roma rende

Calciomercato lunedì 8 luglio : De Ligt-Juve - ora ci siamo - Raiola conferma! Roma : El Shaarawy-Shanghai - UFFICIALE : Calciomercato 8 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi lunedì 8 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto rivelato da Mino Raiola ai microfoni di "De Teleegraf", De Ligt e i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio in bianconero del centrale olandese. Ora non resta che aspettare l'accordo tra la Juventus e l'Ajax.