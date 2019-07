Le notizie del giorno – Tragedia nel mondo del calcio | lo show di Cellino | la nuova

Calciomercato - le notizie del giorno : il nuovo Cagliari - le mosse in B e C - tutte le altre trattative : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. IL nuovo Cagliari – Il Cagliari è reduce da una buona stagione che ha portato alla salvezza, adesso il club sardo ha intenzione di alzare l’asticella e disputare almeno una stagione tranquilla. Il Calciomercato è entrato nel vivo, la dirigenza si ...

Le notizie del giorno (ore 21.30) : ALTA TENSIONE NEL GOLFO, I PASDARAN SEQUESTRANO UNA PETROLIERA BRITANNICA E UN'ALTRA LIBERIANA Le navi intercettate nello Stretto di Hormuz e dirottate verso l'Iran. Londra conferma: persi i contatti con la Stena Impero, chiesti chiarimenti a Teheran. Trump telefona a Macron e avverte: gli iraniani non facciano nulla di stupido o pagheranno un prezzo senza precedenti. Il presidente aveva anche annunciato l'abbattimento di un drone iraniano, ma ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il capo della polizia Gabrielli nella sede della questura a Palermo durante la cerimonia a 27 anni dalla strage di via D’Amelio dove sono stati uccisi Il giudice Paolo Borsellino 5 agente della scorta commenta se tra noi Qualcuno ha sbagliato se qualcuno ha tradito per ansia da prestazione o per alcuni progetti siamo i primi a pretendere la verità e non ci ...

Le notizie del giorno (ore 19.30) : CONTE DIFENDE IL GOVERNO, LA LEGA ATTACCA: "CI SONO MINISTRI CHE FRENANO". M5S: PIENO SOSTEGNO A TRENTA E TONINELLI Le tensioni nell'esecutivo continuano. Il premier assicura: "Non vivacchio". Poi prova a mediare ma i capigruppo del partito di Salvini insorgono: "Siamo esterrefatti, non comprendiamo la soddisfazione del presidente del Consiglio, ci sono ministri che bloccano opere necessarie e vitali". In mattinata Di Maio aveva provato a ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura esclude una crisi di governo abbiamo da realizzare riforme importanti è meglio vederti andare avanti dice il problema non è Di Maio Ma la politica dei no dei 5 Stelle sottolinea tardi Noi stiamo lavorando ai progetti alle cose da fare non alle poltrone per colpa di Salvini è Di Maio in Italia non si parla ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 19 luglio in studio Giuliano Ferrigno una chiarimento tocca all’Italia penso che il parlamento o altri chiederanno chiarezza sulla vicenda così la cancelliera tedesca Merkel risponde anche nella conferenza stampa prima della pausa Le chiedo un commento su presunti finanziamenti che la lega avrebbe cercato in Russia quanti migranti dice non si può continuare con soluzioni ad ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 17 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrigno una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi ad Atene in tutta la Grecia la magnitudo è stata calcolata 5.3 gradi ci sono riversate in strada l’epicentro sarebbe a 23 km a nordovest della capitale a soli 2 km di profondità quindi è stato sentito con maggior parte sono segnalati blackout telefonici tanta ...

Le notizie del giorno (ore 15 - 30) : DI MAIO FRENA SULLA CRISI, SALVINI: "C'È UN PROBLEMA CON I MINISTRI M5S" Il capo dei 5 stelle: escludo la fine del governo, è auspicabile che oggi ci incontriamo. La replica: va bene vedersi ma "c'è un evidente e totale blocco sulle proposte da parte di alcuni ministri 5 stelle". E fa i nomi di Toninelli e Trenta. Vertice sull'autonomia. Zaia: passi avanti o è l'inizio della fine. LE TENSIONI POLITICHE SI RIFLETTONO SUI MERCATI: GIÙ LA ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato un confronto sereno si è ricostituito un clima di dialogo così la sindaca di Torino Chiara appendino al termine del confronto con la maggioranza pentastellata amministra il capoluogo dopo le tensioni dei giorni scorsi ci lasciamo alle spalle quello che è accaduto aggiungere la prima cittadina abbiamo fatto passi avanti importanti lunedì ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il miliardario americano già se ne dovrà attendere in prigione processo per le cose di traffico sessuale minorenni il giudice di attuale di New York Richard Mana gli annegati domiciliari su cauzione in finanziaria aveva chiesto di soggiornare nella sua residenza newyorkese da 77 milioni di dollari offerto come garanzia 559 milioni di dollari ma per i ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato un confronto sereno si è ricostituito un clima di dialogo così la sindaca di Torino Chiara appendino al termine del confronto con la maggioranza pentastellato amministra il capoluogo dopo le tensioni dei giorni scorsi ci lasciamo alle spalle quello che è accaduto aggiunge la prima cittadina abbiamo fatto passi avanti importanti lunedì riprendiamo ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione Roberta Frascarelli un’esplosione ha colpito lo Kabul alcuni studenti in fila per un esame uccidendo almeno due prendono altri 10 lo riferisce l’emittente afgana solo news citando il portavoce del Ministero della Salute settimane oculari hanno riferito che due veicoli hanno preso fuoco dopo che era stato unità l’esplosione vicino agli studenti in coda il fatto di mattina ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione Roberta Frascarelli un’esplosione ha colpito lo Kabul alcuni studenti in fila per un esame uccidendo almeno due prendono altri 10 lo riferisce l’emittente afgana solo news citando il portavoce del Ministero della Salute settimane oculari hanno riferito che due veicoli hanno preso fuoco dopo che era stato unità l’esplosione vicino agli studenti in coda il fatto di mattina ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione Roberta Frascarelli domani non cade nessun governo semplicemente vado avanti tranquillo ma se ci sono dei Sì sto in un governo che dice deciso autonomia riforma della Giustizia se devo se no tutti i giorni non sto al governo per scaldare la poltrona così Matteo Salvini a fuori dal coro su Rete 4 l’esplosione ha colpito lo Kabul alcuni studenti in fila per un esame prendo la almeno due ...