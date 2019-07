Iran sequestra due petroliere britanniche | sale la tensione nel Golfo

ilfogliettone

(Di sabato 20 luglio 2019) L'hato venerdì due- una, la Stena Impero, registrata nel Regno Unito, l'altra, la Mesdar in Liberia ma di proprietà britannica - nello stretto di Hormuz, innescando una drammatica escalation in un'area delcruciale per l'economia mondiale: vi transitano oltre 21 milioni di barili di petrolio al giorno, pari a un quinto dei consumi globali. La Guardia rivoluzionariaiana ha reso noto di averto la Stena Impero, battente bandiera britannica, e di averla condotta in porto dopo che l'imbarcazione aveva seguito una rotta sbagliata e aveva spento il suo trasmettitore Gps.Anche una seconda nave cisterna, la Mesdar, battente bandiera della Liberia, ma di proprietà e gestita dalla britannica Norbulk, ha compiuto venerdì un improvviso cambiamento di rotta rispetto alla destinazionem originaria del porto saudita di Ras Tanura venerdì per dirigersi ...

