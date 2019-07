Ci vogliono dei veri eroi contro i supereroi buonisti

Cinque coppie russe vogliono usare Crispr per correggere la sordità dei figli : (foto: Gregor Fischer/picture alliance via Getty Images) La tecnologia Crispr per l’editing genetico, sempre più precisa nella correzione del dna, torna oggi a far parlare di sé, di nuovo per la sua potenziale applicazione in cellule germinali, correggendo difetti genetici associati a patologie e disabilità per far nascere bambini sani. Lo riporta un servizio esclusivo su New Scientist, in un articolo a firma di Michael Le Page. Il testo ...