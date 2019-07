Atletica | Diamond League Londra 2019 | Yeman Crippa vola sui 5000m! L’azzurro 13 | 07 84

Atletica – Diamond League : due italiani nella tappa di Londra - Crippa e Desalu sfidano le stelle europee : Yeman Crippa sarà impegnato sui 5000 metri mentre Fausto Desalu gareggerà nei 200 metri Due azzurri a Londra in Diamond League, nell’unico meeting su due giornate del massimo circuito internazionale. Ad aprire il weekend sarà Yeman Crippa sui 5000 metri, in una delle prime gare del programma, sabato 20 luglio (alle 15.13 ora italiana). Per il 22enne trentino delle Fiamme Oro è un ritorno nella capitale britannica appena due settimane dopo ...

Atletica - Diamond League Londra 2019 : Blake - Fraser-Pryce e Samba i più attesi. Per gli azzurri in gara Crippa e Desalu : Prenderà il via questo pomeriggio la tappa londinese della Diamond League. Scenderanno in pista e in pedana alcuni tra gli atleti migliori al mondo. Ci si attendono sfide molto equilibrate e avvincenti che sapranno coinvolgere il pubblico che accorrerà allo stadio. Per quanto concerne i colori azzurri saranno solo due atleti in gara si tratta di Yemaneberhan Crippa impegnato nei 5000 metri e Eseosa Desalu nei 200 metri. Favoriti Diamond League ...

Atletica - Diamond League Londra 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Sabato 20 e domenica 21 Luglio andrà in scena a Londra una nuova tappa della Diamond League. Dopo le emozionanti gare di Montecarlo, molti big dell’Atletica internazionale si sposteranno nella capitale inglese. Per quanto riguarda i coloro azzurri saranno solo due atleti in gara si tratta di Yemaneberhan Crippa impegnato nei 5000 metri e Eseosa Desalu nei 200 metri femminili. Il programma si aprirà sabato a partire dalle 13.30 con le ...

Atletica - Diamond League Montecarlo 2019 : Sydney McLaughlin devastante nei 400 hs - Christian Taylor vola nel triplo : Fantastica serata di Diamond League a Montecarlo dove si sono sfidati alcuni tra gli atleti più forti al mondo. Gli unici due azzurri a scendere in pista sono stati Davide Re e Yohanes Chiappinelli. Il primatista italiano sui 400 metri si è piazzato sesto con 46.21 anche se la sua gara è stata condizionata da una falsa partenza che i velocisti delle corsie esterne non hanno avvertito. Re ha continuato a correre per circa 180 metri prima di ...

Atletica - Diamond League 2019 : a Montecarlo c’è Davide Re - Lasitskene da record del mondo - Lyles sfida Gatlin. Quante stelle nel Principato : Stasera allo Stade Louis II di Monaco andrà in scena la nona tappa della Diamond League 2019 di Atletica, il massimo circuito internazionale farà tappa nel Principato per il tradizionale Meeting Herculis che si preannuncia estremamente interessante con tanti big ai nastri di partenza. Doveva esserci anche Filippo Tortu che ha però alzato bandiera bianca a causa dell’infortunio subito in gara a Stanford, a difendere i nostri colori saranno ...

Atletica - Diamond League Montecarlo 2019 : data - programma - orari e tv : Il Principato di Monaco si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale di Atletica leggera: tra oggi e domani si svolgerà infatti il meeting Herculis 2019, nona tappa della Diamond League. Lo Stade Louis II accoglierà diverse stelle del panorama mondiale, come il velocista statunitense Noah Lyles (reduce dallo straordinario 19.50 sui 200m) che si misurerà sulla distanza più breve sfidando il connazionale ...

Atletica – Diamond League : Davide Re in pista domani a Montecarlo : Atletica, Diamond League: Davide Re sfida Gardiner e Samba nei 400 di Montecarlo Il nono appuntamento della IAAF Diamond League è sulla rampa dello Stade Louis II di Monaco, gemma del Principato, venerdì 12 luglio. Come da tradizione, il meeting Herculis annuncia sfide di altissimo livello e numerosi motivi di interesse. In chiave italiana, l’Herculis offre il ritorno in Diamond League di Davide Re (Fiamme Gialle), primatista ...

Atletica - Noah Lyles dà spettacolo alla Diamond League : 200 metri corsi in 19.50 - solo 3 fenomeni hanno fatto meglio : Noah Lyles firma uno straordinario tempo di 19.50 nei 200 metri della Diamond League a Losanna: solo Usain Bolt, Yohan Blake e Michael Johnson hanno fatto meglio di lui Un altro passo verso la storia. Soltanto Usain Bolt (19.19), Yohan Blake (19.26) e Michael Johnson (19.32) hanno corso i 200 metri più veloce di quanto fatto stasera da Noah Lyles a Losanna: un sensazionale 19.50 con vento praticamente nullo (-0.1) scuote il meeting ...

Atletica - Diamond League 2019 : Noah Lyles - un fulmine da 19.50 a Losanna! Quarta miglior prestazione di sempre sui 200m! : Spettacolo impareggiabile per l’ottava tappa della Diamond League 2019 andata in scena alla Pontaise di Losanna, in Svizzera. La serata ha regalato tre primati mondiali stagionali e ha visto consacrarsi definitivamente la stella di Noah Lyles. La sorpresa principale è arrivata invece dalla gara di salto con l’asta, dove il polacco Piotr Lisek ha avuto la meglio su una concorrenza di assoluto valore in maniera decisamente ...

Atletica - Diamond League 2019 : velocità da brividi a Losanna con Lyles e Gatlin - Lasitskene per il record : La Diamond League 2019 di Atletica leggera non si ferma proprio mai e, dopo la trasferta negli USA, ritorna in Europa per Athletissima, il tradizionale meeting di Losanna (Svizzera) che andrà in scena venerdì 5 luglio. Riflettori puntati in particolar modo sui 200 metri dove si consumerà l’inedita sfida tra Noah Lyles (19.69 per lo statunitense dodici mesi fa su questa pista) e il nigeriano Divine Oduduru che durante le Finals NCAA si è ...

Atletica – Filippo Tortu fermato da un infortunio : l’azzurro salta la tappa di Montecarlo di Diamond League : Un infortunio ferma Filippo Tortu: niente gara dei 100 metri nella tappa di Montecarlo di Diamond League Filippo Tortu costretto a fermarsi: l’atleta azzurro, atteso a Montecarlo per la tappa di Diamond League, non sarà in gara nei 100 metri a causa di un infortunio. A fermare Tortu è una lesione di tipo 3b del bicipite femorale sinistro, emersa dalla risonanza a cui si è sottoposto al Policlinico di Monza. Tortu sarà costretto ...

Atletica – Diamond League : si avvicina la tappa di Losanna - l’azzurro Bencosme impegnato nei 400 HS : Venerdì 5 luglio c’è il meeting Athletissima per mettere la testa sotto i cinquanta secondi per la prima volta in questa stagione La “quota” azzurra nel tempio di Losanna è garantita da José Bencosme: venerdì 5 luglio c’è il meeting Athletissima per mettere la testa sotto i cinquanta secondi per la prima volta in questa stagione. I 400 ostacoli dell’azzurro delle Fiamme Gialle, contro l’estone Rasmus Magi e il francese Mamadou Kasse Hann, ...

Atletica - Filippo Tortu si è infortunato in Diamond League : indurimento muscolare - attesa per gli accertamenti : Filippo Tortu si è infortunato durante i 100 metri corsi ieri a Stanford (USA) dove si è svolta una tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. Il primatista italiano (9.99 lo scorso anno) ha risentito di un indurimento all’inserzione alta del femorale sinistro. Il velocista si sottoporrà a degli accertamenti appena ritornerà in Italia, domani martedì 2 luglio. Il brianzolo aveva concluso la gara al settimo posto col tempo di ...

Atletica - Diamond League 2019 : Coleman vola in 9.81 - Benjamin super 47.16 - Lasitskene a 2.04. Serata da urlo a Stanford : A Stanford (USA) è andata in scena la settima tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera, il massimo circuito internazionale è sbarcato in questa località degli States e non a Eugene come da tradizione perché lo Stadio è in fase di ristrutturazione in vista dei Mondiali 2021. Giornata davvero di lusso con tantissimi squilli e prestazioni di altissimo spessore tecnico. LO SHOW DELLA Serata: Chris Coleman ha corso i 100 metri in un ...