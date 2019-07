La Sai L’ultima? su Canale 5 venerdì 19 luglio gli ospiti di stasera

Guida TV Venerdì 19 luglio La Sai L’ultima? su Canale 5 su Rai 2 Il Passato bussa alla porta : Guida tv di Venerdì 19 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 Paolo Borsellino – I 57 giorniRai 2 ore 21:20 Il Passato bussa alla porta Rai 3 ore 21:20 La Grande StoriaCanale 5 ore 21:35 La Sai l’ultima? (qui gli ospiti della quarta puntata) Rete 4 ore 21:25 Solo 2 oreItalia 1 ore 21:25 Chicago Med 3×07-08-09 1a Tv free (qui le anticipazioni)La7 ore 21:15 Atlantide – La conquista della lunaTv8 ore ...

Ascolti TV | Venerdì 12 luglio 2019. Al Bano e Romina in replica (15.5%) battono La Sai L’ultima (14.8%) : Ezio Greggio - Divino Otelma Nella serata di ieri, Venerdì 12 luglio 2019, su Rai1 Signore e Signori Al Bano e Romina Power, in replica per la seconda volta, ha conquistato 2.283.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 la quarta puntata di La Sai L’Ultima? ha raccolto davanti al video 2.175.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Rai2 La Vendetta della Sposa ha interessato 1.178.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 ...

La Sai l’ultima? Valentina Persia rivela : “Ho vissuto un dolore” : Valentina Persia di La sai l’ultima racconta un momento difficile della sua vita Valentina Persia è tornata a calcare il palco de La sai l’ultima?, la storica trasmissione di Canale 5 condotta il venerdì sera da Ezio Greggio. E’ sicuramente la barzellettiera più famosa d’Italia ma dietro il suo sorriso si nascondono dei drammi privati. Qualche tempo fa, Valentina Persia si è raccontata in un’intervista a cuore ...

La Sai L’ultima 2019 dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : LA SAI l’ultima 2019 dove vedere. Da venerdì 21 giugno 2019 arriva su Canale 5 il programma delle barzellette nella nuova edizione condotta da Ezio Greggio. Ecco di seguito gli orari, dove vedere il programma in tv e streaming. ANTICIPAZIONI E OSPITI La sai l’ultima 2019 streaming: dove vedere le puntate in tv e replica Il programma umoristico La sai l’ultima 2019 andrà in onda il venerdì in prima serata su Canale 5 ...

La Sai l’ultima? Biagio Izzo annuncia : “Tornerò alla mia vera casa” : La sai l’ultima? Digital Edition, con Ezio Greggio: Biagio Izzo svela cosa farà dopo Andrà in onda oggi, venerdì 12 luglio 2019, in prima serata su Canale 5 una nuova puntata de La sai l’ultima, con Ezio Greggio e con Biagio Izzo nel cast fisso. E proprio il comico ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sul settimanale TelePiù, con la quale ha rivelato cosa farà dopo la fine de La sai l’ultima?-Digital ...

Guida Tv Venerdì 12 luglio : Albano e Romina su Rai 1 - La Sai L’ultima? : Guida tv di Venerdì 12 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 Signori e Signori: Albano e Romina PowerRai 2 ore 21:20 La vendetta della Sposa Rai 3 ore 21:20 La Grande Storia: “Lo Sbarco sulla Luna”Canale 5 ore 21:35 La Sai l’ultima? (qui gli ospiti della quarta puntata) Rete 4 ore 21:25 Delitto PerfettoItalia 1 ore 21:25 Chicago Med 3×04-05-06 1a Tv free (qui le anticipazioni)La7 ore 21:15 Affari ...