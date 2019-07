Oculus festeggia il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna portandoci sulla celebre

eurogamer

(Di giovedì 18 luglio 2019) Sono passati quasi 50 anni da quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin hanno mosso i primi passi. Lo spazio ha sempre incuriosito l'uomo, meta per molti irraggiungibile se non con la propria immaginazione. Ora non più.Il 20 Luglio 2019 saranno 50 anni dal momento storico che ha segnato un'epoca, che ha praticamente interessato tutti gli aspetti della cultura popolare, dal cinema all'arte, dalla letteratura alla musica. Andare nello spazio non è ancora una possibilità per tutti, a meno che non lo si faccia indossando un visore! I nuovi arrivati Quest e Rift S offrono la possibilità di trovarsinavicella spaziale Apollo 11, un'esperienza in grado di ricreare la missione storica, dal lancio all'atterraggio sul suolore.Leggi altro...

