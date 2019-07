PES 2020 vs FIFA 20 | la Juventus di Cristiano Ronaldo cambia bandiera nel calcio virtuale

Fifa 20 : clamoroso! Juventus in esclusiva su PES 2020! : La voce circolava già da tempo, ma adesso è arrivata l’ufficialità! La Juventus, scaduto il contratto di partnership con EA Sports ha deciso di accettare la proposta di Konami ed ha venduto IN esclusiva i diritti alla software house giappponese! Ciò significa che PES 2020 sarà l’unico gioco che potrà contare sul nome, lo stemma, […] L'articolo Fifa 20: clamoroso! Juventus in esclusiva su Pes 2020! proviene da I Migliori di ...

Konami - partnership esclusiva con la Juventus per PES 2020 : Konami partnership Juventus – Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato una partnership esclusiva a lungo termine con la Juventus. L’accordo fornisce ai creatori della serie eFootball PES l’uso esclusivo del brand Juventus all’interno del videogioco, tra cui il nome della squadra, lo stemma e i kit ufficiali. Inoltre, al team di sviluppo è stato concesso […] L'articolo Konami, partnership esclusiva con la Juventus ...

eFootball PES 2020 avrà in esclusiva la Juventus FC : Konami annuncia una grande collaborazione : Konami Digital Entertainment ha annunciato la finalizzazione di un accordo di collaborazione esclusiva con la Juventus FC, squadra conosciuta in tutto il mondo e attuale campione d'Italia.La partnership tra Konami e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l'utilizzo esclusivo all'interno di un videogioco di calcio della Juventus FC, inclusi il nome della squadra, lo stemma e i kit di gioco ufficiali. Inoltre, il team ...

Pentathlon - Belarus Open 2019 : Irene Prampolini è terza! Punti PESanti verso Tokyo 2020! : Finale femminile del Belarus Open, competizione valida per il ranking olimpico di Pentathlon moderno, oggi a Minsk: nella capitale bielorussa Irene Prampolini giunge terza a soli 10″ (1318) dalla vincitrice, la padrona di casa bielorussa Volha Silkina, prima a quota 1328, con 7″ di margine sulla lituana Gintare Venckauskaite, seconda (1321). Chiude al 17° posto invece l’altra azzurra in gara, Claudia Cesarini, staccata di ...

PES 2020 : Konami non ha alcun piano per integrare le donne : Il calcio femminile è diventato sempre più popolare in questi ultimi anni e in molti si sono chiesti se Konami introdurrà questa "divisione" nel suo attesissimo PES 2020. Contrariamente a quanto fatto da EA col suo FIFA, Konami non ha al momento nessun piano per introdurre questa funzione.Come riporta Gamespot, eccole le parole dell'European brand manager, Lennart Bobzien durante una recente intervista:"Personalmente supporto la divisione ...

Ecco perché PES 2020 si chiamerà eFootball PES 2020 : Quando Konami ha rivelato PES 2020, molti fan hanno notato che il gioco aveva una nuova denominazione. Il titolo completo Pro Evolution Soccer è stato sostituito dal nuovo moniker eFootball. Ora, Konami ha svelato le sue ragioni del cambio di nome, riporta Gamespot."Il nome completo del prodotto da ora in avanti sarà eFootball PES", ha detto a Gamespot il brand manager europeo del franchise, Lennart Bobzien. "Per quest'anno abbiamo annunciato ...

PES 2020 : Konami firma con il Manchester Utd - ma dà l'addio al Liverpool : Ieri è stato un giorno ricco di eventi per Konami e PES, con una serie di annunci per PES 2020 e la rimozione a sorpresa di PES 2019 dalla linea di titoli PS Plus di luglio.Come riportano i colleghi di Eurogamer, Konami ha annunciato di aver firmato un accordo con il Manchester United per far apparire il club in PES 2020 e in tutti i giochi futuri, con la scansione del corpo dei giocatori in 3D, la presenza di leggende come David Beckham e l'Old ...

La demo di eFootball PES 2020 ha una data di uscita : Come da tradizione, Konami pubblicherà una demo per il suo prossimo titolo Pro Evolution Soccer. I giocatori Steam, PS4 e Xbox One potranno provare gratuitamente eFootball PES 2020 il 30 luglio, riporta Gamingbolt. La demo stessa offrirà 14 squadre diverse come FC Barcelona, ​​Arsenal FC, Sao Paulo, Colo-Colo, Vasco da Gama, River Plate e molte altre.In termini di modalità, avrete accesso a Quick Play e co-op. La modalità di modifica ...

La demo di PES 2020 si avvicina : data di uscita e contenuti ufficiali da Konami : Konami conferma, una demo di PES 2020 è pronta per essere data in pasto a tutti gli appassionati di calcio virtuale. Gli stessi che, nel corso dell'E3 2019 di Los Angeles, hanno assistito non solo all'annuncio dell'evoluzione della saga di Pro Evolution Soccer, ma anche a quello dell'immancabile FIFA 20, titolo che andrà a scontrarsi a muso duro proprio con l'interpretazione del calcio made in Japan. Come d'altronde accade ormai ogni anno, per ...

eFootball PES 2020 : Data di uscita - Squadre - Modalità e Piattaforme della DEMO : Konami è lieta di annunciare che la DEMO di eFootball PES 2020, la versione dimostrativa del noto simulatore calcistico che potrà essere scaricata gratuitamente su PC, PS4 e Xbox One, arriverà il 30 luglio. eFootball PES 2020: Annunciata la DEMO Come ogni anno abbiamo la possibilità di provare in Anteprima la DEMO del celebre gioco di calcio firmato Konami. Nella DEMO di eFootball PES 2020 saranno presenti 14 ...

Giro d’Italia 2020 - si parte da BudaPESt il 9 maggio : Il Giro d'Italia 103 decolla e atterra in Ungheria, proprio nel giorno dell'annuncio ufficiale che Fabio Aru sara' al via del Tour de France il 6 luglio a Bruxelles. La corsa rosa nel 2020 scattera' da Budapest, con una crono individuale, proseguira' con altre due tappe magiare, prima del ritorno nel proprio habitat naturale (l'approdo in Sicilia). Il percorso della crono, che si disputera' sabato 9 maggio 2020, hanno spiegato gli organizzatori ...

Giro d’Italia 2020 – Da BudaPESt a Gyor : percorso e altimetria della 2ª tappa [FOTO e VIDEO] : Presentata la seconda tappa del Giro d’Italia 2020 con partenza da Budapest e arrivo a Gyor: 193 km nei quali si avranno i primi GPM Dopo la cronometro iniziale con partenza ed arrivo a Budapest, la seconda tappa del Giro d’Italia 2020 si correrà ancora in terra ungherese. I 193 km che si snodano da Budapest a Gyor regaleranno una tappa adatta ai velocisti. Presenti i primi due GPM della Corsa Rosa, lo Svabvar nella parte iniziale e ...

Giro d’Italia 2020 – Si apre con la cronometro di BudaPESt : percorso e altimetria della 1ª tappa [FOTO e VIDEO] : Svelata la prima tappa del Giro d’Italia 2020: sarà una cronometro da 9.5 km con partenza e arrivo a Budapest Dopo tanta attesa, quest’oggi è stata svelata la prima tappa del Giro d’Italia 2020. La Corsa Rosa partirà, per la 14ª volta, in territorio straniero, questa volta dall’Ungheria. Sarà la capitale ungherese, Budapest, ad ospitare partenza e traguardo finale della frazione inaugurale. La prima tappa sarà una ...

Giro d’Italia 2020 – Da BudaPESt a Gyor : percorso e altimetria della 2° tappa [FOTO e VIDEO] : Presentata la seconda tappa del Giro d’Italia 2020 con partenza da Budapest e arrivo a Gyor: 193 km nei quali si avranno i primi GPM Dopo la cronometro iniziale con partenza ed arrivo a Budapest, la seconda tappa del Giro d’Italia 2020 si correrà ancora in terra ungherese. I 193 km che si snodano da Budapest a Gyor regaleranno una tappa adatta ai velocisti. Presenti i primi due GPM della Corsa Rosa, lo Svabvar nella parte iniziale e ...