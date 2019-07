Napoli | questione Insigne | Raiola chiede rinnovo e aumento | ma il club dice no

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Tiene banco incessantemente la sessione estiva di calciomercato e non fa eccezione ildi Aurelio De Laurentiis, sempre alla ricerca di rinforzi di livello da regalare al suo allenatore Carlo Ancelotti nel tentativo di fermare l'inarrestabile cammino glorioso della Juventus. A dare una mano, a meno di clamorosi colpi di scena, ci sarà anche Lorenzo, il simbolo della città, per il quale non sono arrivate offerte rilevanti e che quindi è destinato a rimanere ancora ai piedi del Vesuvio. Secondo quanto si apprende dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, però, tiene banco lalegata al suocontrattuale. Per la società non ci sarà alcun, nonostante le intenzioni del suo procuratore Minosiano quelle di ottenere un prolungamento di almeno due anni e un conseguente adeguamento dello stipendio. Calciomercato: Lorenzoresta ma senza ...

