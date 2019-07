LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Benfeito in vetta alla prima rotazione dai 10m

oasport

(Di martedì 16 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.59: Triplo e mezzo avanti carpiato per la giapponese Arai: 57.00 per lei 128.40. Seconda posizione per la nipponica 8.58: La malese Pamg ottiene 60.90 con un doppio e mezzo indietro carpiato. 123.90 il totale ed è quarta 8.57: Doppio e mezzo indietro carpiato per l’olandese Van Duijn: 65.25 per l’orange e terza posizione complessiva (124.05) 8.56: Toccatedesca Wassen che esegue un triplo e mezzo avanti carpiato da 45.00. 101.00 per la teutonica che sbaglia anche questo tuffo. Quinta posizione per lei 8.55: Toccabritannica Birch: doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 64.40. 126.80 il punteggio della britannica e seconda posizione 8.52: Toccatedesca Kurjo con la verticale indietro con un avvitamento e mezzo: 62.40 per la teutonicia e 122.60 il totale. Seconda piazza alle spalle della messicana 8.52: ...

