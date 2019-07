Nuoto sincronizzato | Minisini Flamini e lo spettacolo del duo misto La specialità merita

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 16 luglio. Tutti gli italiani in gara : Domani, martedì 16 luglio, continueremo a godere dello spettacolo dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato a Gwangju (Corea del Sud). Al Yeomju Gymnasium godremo di un grande spettacolo, grazie ai preliminari del duo libero e della finale della routine tecnica della prova a squadre. Alle ore 04.00 italiane vedremo all’opera Linda Cerruti e Costanza Ferro, in cerca di soddisfazione, mentre l’Italia cercherà un piazzamento nella top-5 ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : due argenti dal sincronizzato - dominio del Settebello! Cina domatrice nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino sincro femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del solo libero. tuffi e Nuoto sincronizzato si alterneranno ancora alle luci dell’alba italiana con i preliminari della piattaforma sincro maschile, seguita dalla finale del sincro 3 ...

Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 – Inattesa medaglia d’argento per l’Italia - azzurre seconde nell’highlight routine : Primo podio mondiale per l’Italia a squadre a Gwangju, le azzurre dell’highlight routine si piazzano al secondo posto dietro l’Ucraina Una medaglia tanto Inattesa quanto spettacolare, ottenuta dalle sincronette dell’highlight routine, riuscite ad ottenere un argento davvero prezioso. Primo podio a squadre per la nazionale italiana ai Mondiali di nuoto sincronizzato di Gwangju, che si piazza alle spalle ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Italia e l’ARGENTO inedito nell’highlight. Grande prova delle azzurre a Gwangju : La medaglia d’argento della novità, la medaglia d’argento tanto attesa. Arriva dall’inedita finale dell’highlight routine il primo podio mondiale per l’Italia a squadre nella rassegna iridata 2019 di Nuoto sincronizzato. A Gwangju, Corea del Sud, in una specialità non olimpica che vedeva l’assenza di Russia, Cina e Giappone, la compagine tricolore ha saputo cogliere l’occasione, concedendo il bis dopo ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Doppio ARGENTO AZZURRO! Flamini-Minisini tornano sul podio iridato e le azzurre splendono nella prova Highlight! Linda Cerruti sesta nel Solo Libero e vola in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.46 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, carichi di soddisfazione vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. 12.45 Doppia medaglia d’ARGENTO dunque in questa grande giornata per il Nuoto sincronizzato italiano, dopo Minisini e Flamini nel duo misto tecnico di questa mattina. In questa prova dunque Ucraina 94.5000 ORO, davanti ad Italia 91.7333 e Spagna 91.1333. 12.43 Le ...

Mondiali di Nuoto 2019 - Flamini e Minisini medaglia d’argento nel sincronizzato : Manila Flamini e Giorgio Minisini hanno vinto la medaglia d'argento nella disciplina del duo misto tecnico ai Mondiali di nuoto sincronizzato di Gwangju in Corea del Sud. La coppia italiana, campione del mondo in carica dopo lo splendido oro conquistato a Budapest sulle note di "Un urlo da Lampedusa" si è arresa ai russi Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltsev medaglia d'oro.Continua a leggere

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : ARGENTO AZZURRO! Flamini-Minisini tornano sul podio iridato. Linda Cerruti sesta nel Solo Libero e vola in finale - ora in corso il team Highights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.07 Ungheria in scena ora. 12.05 Divertente e molto buona la prova delle francesi (ANNEQUIN Marie, DISBEAUX Manon, ESNAULT Ambre, GONZALEZ Laura, GUERMOUD Inesse, JENKINS Maureen, LUSSEAU Solene, PLANEIX Eve, TREMBLE Charlotte, TREMBLE Laura) che raggiungono quota 87.2000 (Ese: 26.3000, Imp: 34.8000, Difficoltà 26.1000) 12.00 Iniziata la finale. 11.56 Manca poco al via ufficiale della prova ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : ARGENTO AZZURRO! Flamini-Minisini tornano sul podio iridato. Linda Cerruti sesta nel Solo Libero e vola in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56 Manca poco al via ufficiale della prova con le francesi! 11.52 Le ucraine hanno vinto per ben 10 volte nelle World Series e oggi proveranno a prendersi l’oro da favorite. Francia e Canada dovrebbero essere le principali protagoniste per il podio ma essendo un Mondiale sarà tutto da vedere cosa può accadere. 11.48 Per quanto riguarda questo evento Highights, è una specialità che ha ...

Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 – Italia d’argento nel sincro misto - Flamini e Minisini si arrendono solo alla Russia : La coppia azzurra si piazza al secondo posto nella gara di sincro misto ai Mondiali di Gwangju, medaglia d’oro per la Russia Seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali di Gwangju, se l’aggiudicano Giorgio Minisini e Manila Flamini, che si mettono al collo l’argento nel sincro misto. AFP/LaPresse Sulla musica del ‘Tritone’, gli azzurri totalizzano un punteggio di 90.8511 il punteggio (Execution 27.5000, ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Minisini/Flamini sono d’ARGENTO nel duo misto tecnico. Vince la Russia : Diciamolo, la medaglia era attesa ed è arrivata puntuale. Giorgio Minisini e Manila Flamini sono argento nel duo misto tecnico dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato, che sono in corso di svolgimento al Yeomju Gymnasium di Gwangju, Corea del Sud. Gli azzurri hanno espresso il loro meglio in acqua ma non sono riusciti a confermare il titolo iridato conquistato due anni fa a Budapest (Ungheria) in questa specialità, dovendosi arrendere alla ...

