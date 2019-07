Sky | il mercato aggressivo del Napoli | l’incognita del rapporto Insigne-Ancelotti

Calciomercato Atalanta - è fatta per MalinovSkyi : al Genk 13 - 7 milioni : L’Atalanta ha chiuso l’operazione Ruslan Malinovskyi con il Genk: ai belgi andranno 13,7 milioni di euro fra parte fissa e bonus.“powered by Goal”Rinforzo importante in arrivo per Gian Piero Gasperini. L’Atalanta, secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, ha infatti chiuso la lunga trattativa con il Genk per il centrocampista centrale Ruslan Malinovskyi.Il giocatore sarà acquistato a titolo definitivo, e il club belga ...

Calciomercato - su Sky vanno in onda le trattative segrete. E io ne sono entusiasta : C’è in onda su Sky Sport un programma che ci può consolare delle molte tristezze che il calcio visto in tv ci ha riservato nell’ultima stagione. Non sono, infatti, bastate due serate strabilianti, quelle delle semifinali di ritorno di Champions, per cancellare tutta la malinconia di un campionato finito prima di Natale, di pomeriggi di domenica vuoti, affidati alle imprese (absit iniuria…) di Udinese, Empoli o Frosinone. Poi è arrivata l’estate ...

Calciomercato Juventus: Raggiunto l'accordo col Chelsea e con Maurizio Sarri, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, è già a lavoro per regalare al tecnico toscano il primo rinforzo della rosa. Il nome è di quelli altisonanti, un sogno per i tifosi e non soltanto; il dirigente bianconero, infatti, ha voglia di rivedere a

Calciomercato e amarcord - Marocchi a Sky con la Panda di Italia 90 : "Regalo della Juve - ne esistono venticinque" : Calciomercato e memoria. Presente, attualità, ma anche un tuffo romantico nel passato, ancor più dolce in quanto inatteso. Mercoledì sera su Sky Sport Alessandro Bonan accoglie Giancarlo Marocchi che, in collegamento da Milano Marittima, raggiunge l’inviato Massimo Ugolini in Panda.In studio scatta un’iniziale risata perché un ex calciatore – oggi apprezzato commentatore – te lo immagineresti a bordo di una qualunque automobile, tranne che di ...

Mauro Icardi alla Roma?/ Scambio con Edin Dzeko : la bomba di calciomercato di Sky : Mauro Icardi obiettivo di calciomercato della Roma? All'Inter andrebbe Edin Dzeko: Di Marzio lancia la bomba di questo pazzo Scambio su Sky.

Sky - dal 3 giugno torna “Calciomercato – L’originale” : Calciomercato L’Originale Sky. Messa in cantiere la Serie A con l’ennesimo trionfo della Juventus e la finale di Champions League che vedrà sfidarsi Tottenham e Liverpool, per tutti gli appassionati è il momento di concentrarsi sul calciomercato e sulle varie trattative che consentiranno ai vari club di rafforzare le rose. La sessione estiva quest’anno sarà […] L'articolo Sky, dal 3 giugno torna “Calciomercato ...

Calciomercato Napoli - Sky : “Non solo Di Lorenzo : ecco i possibili nuovi scenari di mercato” : Calciomercato Napoli, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sui possibili affari del club partenopeo. Calciomercato Napoli, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sui possibili affari del club partenopeo. “La stagione è appena finita ma per il Napoli è già tempo di Calciomercato: la nuova squadra di Ancelotti è ancora da costruire e per questo la dirigenza è ...

Sky - il Calciomercato si sposta al mare. Bonan : "Ricreeremo in studio un villaggio di mare. Edizione dedicata ad Alberto Bucci" : Calciomercato, si riparte. Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio tornano su Sky per guidare gli appassionati nel mondo delle trattative, dei retroscena, degli accordi siglati e mancati. Il fischio d’inizio è fissato per il 3 giugno (dal lunedì al venerdì, dalle 23 a mezzanotte), per una maratona che si interromperà temporaneamente il 19 luglio.“Bisogna sempre creare qualcosa di nuovo e noi lo faremo – afferma Bonan a TvBlog – la mia ...

Sky punta alla telefonia mobile. E il mercato è a una svolta : Sky già opera in Gran Bretagna come provider telefonico e Internet (grazie all’accordo con O2). Secondo alcuni organi di stampa in autunno potrebbe diventare un “operatore telefonico” nella rete fissa anche in Italia (utilizzando l’infrastruttura di rete di Open Fiber, società posseduta al 50% da Enel e Cassa Depositi e Prestiti). Se l’ipotesi dovesse concretizzarsi, sarebbe una svolta per il mercato delle telecomunicazioni. Prendiamo spunto ...

Mercato Napoli – Per Sky c’è l’intesa anche per Castagne : Gianluca di Marzio a Sky conferma Ilicic per il Napoli, ma raddoppia. Nell’accordo con l’Atalanta infatti rientrerebbe anche Timothy Castagne. L’esterno classe ’95 che può giocare sia a destra che a sinistra e sarebbe un rinforzo importante per il Napoli nella prossima stagione L’intesa sarebbe raggiunta per un contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione a salire. Resta solo da definire con il club bergamasco i ...

Zappia (Sky) : «Il mercato evolve - regole siano uguali per tutti». : «Negli ultimi tre anni il mercato dei contenuti video è cambiato forse più che negli ultimi trenta, ma molti guardano a questo mercato ancora con lo specchietto retrovisore. Mi riferisco in modo particolare ai modelli regolatori e legislativi che sembrano non essersi ancora accorti di questo straordinario mutamento in corso». È molto chiaro Andrea Zappia, amministratore delegato di Sky Italia e Chief Executive ...