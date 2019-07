Valentina Vignali sposa! La foto con l’abito bianco spiazza tutti

(Di sabato 13 luglio 2019)hatopubblicando su Instagram unain cui indossa un abito da sposa. In verità non si vede nella sua interezza, ma a conferma che è un vero vestito per le nozze è l’emoticon pubblicato dalla cestista... una donna che indossa un velo. Pubblicata su Instagram laconda sposa,ha ricevuto innumerevoli messaggi.“Auguri e figli maschi!”; “Ma quando vi sposate?”; “Avete già deciso la data del matrimonio? Voglio essere invitata anche io!”; “Non c’è niente da dire: sei incantevole con questo abito da sposa e lo sarai ancora di più nel giorno del tuo matrimonio”; “Però invitaci al matrimonio, eh!”. E ancora: “Avete già deciso la data del matrimonio? Voglio essere invitata anche io!”; “Non c’è niente da dire: sei incantevole con questo abito da sposa e lo sarai ancora di più nel giorno del tuo matrimonio”; “Però invitaci al matrimonio, eh!”, “tanti auguri”, scrivono i fan.Il matrimonio non è imminente, ma trae il fidanzato Lorenzo Orlandi procede tutto a gonfie vele. L’ufficializzazione del loro legame è arrivata mesi fa su Instagram.