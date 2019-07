Trump: ok indagine su campi migranti

L'amministrazioneha accettato che un pediatra dell'Università di Stanford conduca un'indipendente sulle condizioni sanitarie dei bimbiospitati neial confine col Messico gestiti dalle autorità federali statunitensi. Isono da settimane al centro di una feroce polemica per la condizioni in cu i minori sono costretti a vivere, spesso in strutture che assomigliano a gabbie, nella sporcizia e con poca acqua e cibo. Almeno sei ragazzini sono morti negli ultimi mesi.(Di sabato 13 luglio 2019)