Stasera in TV | i Film di Oggi Sabato 13 Luglio 2019

Chasing Mavericks film Stasera in tv 13 luglio: La regia è di Michael Apted e Curtis Hanson. Il cast è composto da Gerard Butler, Elisabeth Shue, Jonny Weston, Abigail Spencer, Leven Rambin, Scott Eastwood, Taylor Handley

Mai giocare con la baby sitter film Stasera in tv 13 luglio: La regia è di Jake Helgren. Il cast è composto da Katelyn Tarver, Brittany Underwood, Jet Jurgensmeyer, Shanica Knowles, Arianne Zucker, Reagan

Chimera film Stasera in tv 13 luglio: La regia è di Ettore Maria Fizzarotti. Il cast è composto da Gianni Morandi, Laura Efrikian, Nino Taranto, Katia Moguy, Clelia Matania, Franco Giacobini, Lino Toffolo, Carlo Taranto, Tino

Il mondo perduto Jurassic Park film Stasera in tv 13 luglio: La pellicola diretta da Steven Spielberg ha come protagonisti Jeff Goldblum, Julianne Moore, Richard Attenborough e Vince Vaughn. TITOLO ORIGINALE: The

Gli uccelli film Stasera in tv 13 luglio: La pellicola è il cult di Alfred Hitchcock con Rod Taylor e Tippi Hedren. TITOLO ORIGINALE: The Birds USCITO IL: 31 ottobre

Mai giocare con la babysitter: trama e cast del film di Stasera in tv: Un altro sabato sera all'insegna del giallo, come di consueto, su Rai 2. Questa sera 13 luglio andrà in onda il film Mai giocare con la babysitter, thriller diretto da Jake Helgren. Nel cast, tra i protagonisti, figurano Brittany Underwood, Jet Jurgensmeyer e Shanica Knowles. Brittany Underwood, meglio nota per il ruolo di Loren Tate, interpreta la giovane

Chasing Maverick: trama, cast e curiosità del film di stasera in tv: Chasing Maverick è un film del 2012 diretto da Curtis Hanson e Michael Apted. Il protagonista della pellicola, Jay Moriarity, è un giovane serfista, interpretato da Jonny Weston. Il ragazzo, desideroso di imparare i segreti del surf per riuscire a cavalcare una delle onde più entusiasmanti della zona, si rivolge ad una legenda del Surf. Frosty Hesson, che porta il volto

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 12 Luglio 2019 : Film Stasera in TV: La vendetta della sposa, Delitto perfetto, Autobahn - Fuori controllo, Maverick, The Tourist, La grande Gilly Hopkins, Affari sporchi.

La vendetta della sposa: trama, cast e curiosità del film stasera in tv: stasera 12 luglio 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda La vendetta della sposa. La pellicola, il cui titolo originale è A Bride's Revenge, è stata diretta da Robert Malenfant, regista noto la grande pubblico per film come The Nurse, Blood Stains, Il collezionista di corpi, Terrore nel buio, A woman's Rage, Clean Break e Il fidanzato perfetto. Il thriller

La vendetta della sposa film Stasera in tv 12 luglio: La regia è di Robert Malenfant. Il cast è composto da Katie Leclerc, Jeff Schine, Hannah Barefoot, Ben Gavin, Kendra Carelli, Nick Ballard, Charles Christopher, Jan

Delitto perfetto film Stasera in tv 12 luglio: TITOLO ORIGINALE: A Perfect Murder GENERE: Thriller ANNO: 1998 REGIA: Andrew Davis cast: Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo

Lei è la mia ossessione film Stasera in tv 12 luglio: Il thriller diretto da Damián Romay e Jacobo Rispa ha come protagonisti Louise Lombard e Alex Esola. TITOLO ORIGINALE: Dangerous Lessons GENERE: Thriller

Moonlight : il film vincitore dell'Oscar Stasera su Rai Tre : Oltre al premio come miglior film, l'opera diretta da Barry Jenkins vinse anche nelle categorie sceneggiatura non originale e attore non protagonista.

Kon-Tiki : Stasera in tv su Paramount Channel il film d'avventura che racconta l'impresa di Thor Heyerdahl : Il film candidato all'Oscar 2013 come miglior film straniero in prima serata alle 21:10, in prima visione tv assoluta