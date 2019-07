The Dark Pictures Anthology Man of Medan | Bandai Namco parla del Mulitplayer

gamerbrain

(Di giovedì 11 luglio 2019)Entertainment Europe ha svelato oggi le nuove modalità multiplayer online e offline di The: Man of, con cui i giocatori potranno condividere le loro terrificanti avventure. Tutti i giochi della The, una serie di titoli horror narrativi sviluppata da Supermassive Games e prodotta daEntertainment Europe, includeranno due modalità multiplayer, oltre all’esperienza per giocatore singolo, a partire da Man of, disponibile dal 30 agosto 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital. Modalità Storia Condivisa Condividi la tua storia con un amico in un’esperienza in cooperativa online per 2 giocatori. Entrambi i giocatori esploreranno lo scenario, facendo scelte e intraprendendo azioni che influenzeranno l’esito della storia e il destino dei ...

xeratdragondig1 : The Dark Pictures Anthology Man of Medan: le novità del gameplay e la co-op in un video - PazqalEriq : In the dark - Camila Cabello -