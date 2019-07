Tennis | Rafael Nadal è il primo qualificato per le ATP Finals 2019 di Londra | Djokovic ad

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) L’edizionedi Wimbledon sta per entrare nella fase decisiva con le attesissime semifinali maschili in programma domani, ma alla luce dei risultati emersi fino a questo momentopuò già festeggiare un traguardo importante. Il fuoriclasse maiorchino si è infatti garantito la qualificazione aritmetica per le ATPdicon quattro mesi di anticipo, ottenendo questo risultato per la quindicesima volta in carriera (finora ne ha giocate solo 8 a causa dei consueti problemi fisici di fine stagione).è in vetta alla classifica Race to London, che prende in considerazione solo i punti accumulati nell’anno solare, con un totale di 6225 punti già sufficienti per assicurarsi un posto tra i primi otto fino alla fine della stagione. Attualmente la quota qualificazione è posta a 5690 punti, con il serbo Novak(5445) che potrebbe superarla ...

