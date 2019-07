Lucas Peracchi e Mercedesz Henger di nuovo al capolinea | il gossip

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Lei : “Allarghiamo la famiglia” : Mercedesz Henger annuncia: “Io e Lucas Peracchi vogliamo allargare la famiglia” Mercedesz Henger ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. E in questa circostanza la giovane figlia dell’ex attrice di film per adulti, Eva Henger , ha parlato della sua relazione con Lucas Peracchi. Un rapporto il loro che pare stia andando davvero a gonfie vele tanto da arrivare a decidere di ...

Isola dei Famosi 2020 - Lucas Peracchi concorrente? : "Sarei uno dei pochi che non torna" : Durante un viaggio interminabile in treno, Lucas Peracchi, ex tronista di 'Uomini e Donne' e fidanzato di Mercedesz Henger, figlia di Eva, ha deciso di rispondere alle tante curiosità dei fan di Instagram. Ecco un riassunto di tutti i quesiti:prosegui la letturaIsola dei Famosi 2020, Lucas Peracchi concorrente?: "Sarei uno dei pochi che non torna" pubblicato su Gossipblog.it 26 giugno 2019 11:59.