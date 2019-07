Melissa Satta e Boateng allo scoperto | “Appuntamento con quest’uomo”

Melissa Satta furiosa : “Una nota rivista ha rifiutato un mio servizio solo perché non volevo parlare della mia vita privata. Vergogna” : “Vi voglio raccontare una storia poco piacevole accaduta oggi: domani avevo un volo alle 7 del mattino per fare uno shooting (servizio fotografico) per una nota rivista italiana… da tempo era già stato tutto deciso e concordato, dal mood al fotografo, stylist, truccatore, parrucchiere, voli aerei, trasferimenti… peccato che avevano tralasciato di concordare una cosa, l’intervista… doveva essere un servizio moda, dato anche dal ...

Melissa Satta si sfoga : “Obbligata a usare la vita privata per lavorare” : Melissa Satta difende ancora una volta la sua privacy e si sfoga su Instagram, raccontando il bisogno di proteggere il privato, nonostante sia un personaggio pubblico. Lo fa raccontando un episodio accaduto in questi giorni: la cancellazione di un servizio fotografico da parte di una nota rivista perché si era rifiutata di parlare della sua vita privata. L’ultimo anno è stato piuttosto movimentato per Melissa dal punto di vista sentimentale. ...

Vergogna! Melissa Satta rifiutata da una rivista solo perché non ho parlato di vita privata : Un'infuriata Melissa Satta si è sfogata su Instagram, raccontando un episodio che l'avrebbe vista protagonista insieme a un'importante rivista italiana di cui non ha fatto il nome. La modella e showgirl sostiene che un servizio fotografico con il suddetto magazine sarebbe saltato solo per il suo rifiuto a parlare della sua vita privata. \\Com'è noto, la Satta è reduce dalla separazione con il marito Kevin Prince Boateng e sta facendo di tutto ...

Melissa Satta e Boateng insieme sui social : è tornato il sereno? : Dopo alcuni mesi turbolenti scanditi dal silenzio di entrambi e dal gossip incessante, Melissa Satta e Boateng sono tornati a mostrarsi insieme sui social con due immagini condivise dal calciatore nelle sue storie di Instagram. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono ufficialmente detti addio lo scorso inverno dopo alcuni mesi di crisi. Il calciatore non vive più in Italia a causa del suo lavoro, che lo porta a spostarsi ...

Melissa Satta mozzafiato su Instagram mostra un lato b perfetto : Per Melissa Satta è ufficialmente cominciata l’estate: la showgirl è stata paparazzata ad Ibiza e non è da sola, ma bensì in compagnia dell’ex marito Kevin Prince Boateng. Resta da chiarire si si tratta di un momentaneo riavvicinamento magari per semplificare il rapporto con il figlio, o qualcosa di più. Il settimanale Chi, che li ha fotografati insieme, non riporta nulla in merito. Nel frattempo Melissa Satta, su Instagram, ha fatto ...

Il lato B è illegale! Melissa Satta mozzafiato su Instagram : Melissa Satta si sta finalmente godendo l’estate 2019. La showgirl è finalmente in vacanza dopo un periodo pieno di lavoro. Melissa è in vacanza ad Ibiza e non è da sola. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, l’ha fotografata insieme al suo ex marito Kevin Prince Boateng. Si tratta di un riavvicinamento momentaneo, solo per il figlio, oppure definitivo come coppia? Per ora non è dato saperlo. Sicuramente con il tempo verrà ...

Le notizie del giorno – Le vacanze di Melissa Satta e un calciatore - i ripescaggi in B e C - malore per Alli : vacanze Melissa Satta – A tenere banco sono anche le voci di gossip, in particolar modo si parla tanto di Melissa Satta dopo la crisi con Kevin Prince Boateng, i due sono stati visti alle Baleari ma non si tratterebbe di un ritorno di fiamma. Anzi il settimanale ‘Chi” lancia una clamorosa bomba: “non è la prima volta che (IL calciatore PIZZICATO CON LA Satta) ripescaggi SERIE B E SERIE C – Nella giornata di ieri sono arrivati i ...

Tutto sereno! Torna la 'fede' al dito di Melissa Satta : Dopo le notizie sulla fine della loro relazione, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng immortalati di nuovo assieme dal settimanale “Chi, che ha sorpreso la showgirl e il calciatore insieme a Ibiza, in Spagna, assieme al loro bimbo. Non è chiaro se si tratti di un riavvicinamento definitivo o momentaneo, fatto sta che lo scorso inverno la situazione pareva irrimediabile. Il calciatore si era trasferito al Barcellona, mentre continuava a lavorare ...

Altro che Boateng! Melissa Satta in vacanza con un altro giocatore del Milan : c’è del tenero con… Romagnoli? [GALLERY] : Melissa Satta pizzicata in vacanza con il capitano del Milan Alessio Romagnoli: c’è del tenero fra i due? ‘Chi’ pensa a qualcosa di più di una semplice amicizia Di recente Melissa Satta è stata paparazzata alle isole Baleari in compagnia di Kevin Prince Boateng, ex marito, con il quale ha rotto nelle ultime settimane. Un riavvicinamento? Possibile. La coppia ha trascorso del tempo insieme al figlio Maddox, ma ...

Melissa Satta - la bomba di Chi : “in vacanza con un altro calciatore del Milan” [NOME e DETTAGLI] : A tenere banco sono anche le voci di gossip, in particolar modo si parla tanto di Melissa Satta dopo la crisi con Kevin Prince Boateng, i due sono stati visti alle Baleari ma non si tratterebbe di un ritorno di fiamma. Anzi il settimanale ‘Chi” lancia una clamorosa bomba: “non è la prima volta che Alessio Romagnoli e Melissa vengono sorpresi insieme. Era successo anche a Milano.Segno che tra i due c’è un legame, ...

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng di nuovo insieme - ma spunta la brutta voce : Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono stati avvistati nuovamente insieme. Era aprile scorso quando anche dalle pagine di Gossipblog vi davamo notizia della crisi (prima) e della fine (poi) della storia fra la showgirl Melissa Satta e il calciatore Kevin Prince Boateng. Sono passati solo 3 mesi d

Melissa Satta e Kevin Boateng di nuovo insieme - vacanze a Ibiza con Maddox : Dopo un lungo periodo di crisi e la successiva separazione, Melissa Satta e Kevin Boateng tornano insieme per il bene del figlio Maddox. Da tempo si parlava di rapporto incrinato fra l?ex...

Vacanze al mare insieme per Melissa Satta e Kevin Boateng : Solo qualche mese la coppia formata da Melissa Satta e il calciatore Boateng era scoppiata, ora a quanto pare tra la coppia è tornato il sereno e l’amore infatti stanno trascorrendo insieme le Vacanze in yacht con il figlio Maddox tra le Baleari e la Sardegna, sono stati paparazzati dai settimanali “Chi” e da “Diva e Donna.” Risate, sorrisi e sguardi complici, segno che tra i “Satteng” è tornato il sereno. Melissa sfoggia curve ...

L’intesa è stata ritrovata! Melissa Satta e Kevin Boateng complici alle Baleari con Maddox : Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono stati fotografati insieme alle Baleari. I due ex, ma potrebbe non essere più così, dimostrano di avere ritrovato L’intesa. Che sia in barca o in spiaggia, l’ex velina di Striscia la notizia e il calciatore restano sempre vicini. Il volto della Satta è finalmente rilassato, le si legge sul viso la felicità di avere recuperato l’unione familiare. Non è detto che i due siano tornati insieme, saranno il ...