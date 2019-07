Festival delle Spartenze | il Sud celebra i migranti italiani Focus sull’Argentina col

Yulin - anche quest’anno va in scena il Festival delle barbarie a base di carne di cane : non è ora di togliercelo dalle palle? : “Non mangeremo mai un cane perché ha il nostro stesso sangue”. La frase l’abbiamo sentita con le nostre orecchie in un villaggio Dogon in Mali. Non per fare una classifica di popolazioni civili e meno crudeli nel mondo, ma giusto per segnalare che anche quando si fatica a mangiare e bere ogni giorno dell’anno esiste un minimo di rispetto per la dignità di altri esseri viventi. Già, perché in queste ore assistiamo per l’ennesima volta agli orrori ...

Scandalo Procure - Lotti si autosospende dal Pd : “Non partecipo al Festival delle ipocrisie” : Luca Lotti si è autosospeso dal Pd. «Io non partecipo al festival dell’ipocrisia- scrive in un messaggio rivolto al segretario Nicola Zingaretti -?Sono nato e cresciuto come uomo di squadra, e non so immaginarmi in altro ruolo. Per questo l’interesse della mia comunità, il Pd, viene prima della mia legittima amarezza. Ti comunico dunque la mia auto...

Milano - alla fabbrica del Vapore la sesta edizione di “Contaminafro identità in evoluzione” - il Festival delle culture contemporanee : Mancano pochi giorni all’inizio di Contaminafro identità in evoluzione, il festival delle culture contemporanee in programma da martedì 18 al sabato 29 giugno alla fabbrica del Vapore di Milano. Martedì 18 giugno si terrà infatti, alle ore 17.00, la cerimonia di apertura del festival e l’inaugurazione della mostra “Contemporary Art Milan” (a cura di MA – EC), dedicata all’arte contemporanea che coinvolge artisti di diversi paesi e culture. ...

Antonio Megalizzi - il Festival delle Radio Universitarie lo ricorda : presto una fondazione : Quest'anno il Festival delle Radio Universitarie, in programma dal 6 all'8 giugno all'Università di Roma Tre, è dedicato ad Antonio Megalizzi, il giornalista ucciso nell'attentato di Strasburgo lo scorso 11 dicembre. Nella giornata di apertura è arrivato anche l'annuncio della fidanzata Luana Moresco: nei prossimi mesi nascerà una fondazione dedicata al lavoro di Megalizzi.Continua a leggere

Festival di fumetto e illustrazione di Tuba Libreria delle donne di Roma : Il Pigneto è Bande de Femmes. Ritorna come ogni primavera, dal 30 maggio al 1 giugno, il Festival di fumetto

Salerno. Al via il Festival delle Percussioni Ritmi di festa in città : Musica nell’Quadriportico del Duomo di Salerno. Questa la sede unica e suggestiva del Festival di Percussioni “Ritmi di festa in