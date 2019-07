Monitor Samsung da 24 pollici in super offerta a meno di 100 euro

Samsung CRG5 è il Monitor per videogiocatori con frequenza di aggiornamento da record di 240 Hz : Gli appassionati di videogiochi guarderanno con molto interesse il nuovo monitor presentato da Samsung. Si tratta del modello CRG5 e l’aspetto interessante che propone è la frequenza di aggiornamento che arriva fino a 240 Hz. È il primo monitor di Samsung con questo valore, e non è da escludere che l’azienda sud coreana faccia da trend setter in questo settore. 240 Hz è un valore molto alto, che significa aggiornare l’immagine ...