(Di lunedì 8 luglio 2019) “Emergenza? Midire che il consigliere comunale del M5s ha completamente. Il problema di fondo diè sempre stata la Regione Lazio, sia con Zingaretti, sia con Polverini, sia coi loro predecessori“. Sono le parole dell’ex sindaco di, Gianni, il quale, durante Omnibus (La7), condivide il j’accuse di Pietro Calabrese, presidente M5s della Commissione Mobilità diCapitale, sull’emergenza deinella Capitale., sindaca Raggi: “Siamo al lavoro per trovare siti di destinazione all’estero”spiega: “La Regione Lazio non ha mai predisposto un pianoche fosse in grado di dare una risposta ai cittadini di. Eda sola non lo può fare. L’ho sempre detto quando ...

fattoquotidiano : Roma, Alemanno: “Emergenza rifiuti? Mi duole dirlo ma M5s ha totalmente ragione. La responsabilità è della Regione” - mario24361 : RT @Cortez1958: Alemanno, ex Sindaco di Roma: 'Il problema di fondo di Roma è sempre stata la Regione Lazio che non ha mai predisposto un p… - e_scuderi : @fattoquotidiano Alemanno ai rovinato Roma,almeno stai zitto -