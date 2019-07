Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti : i motivi dell’addio dopo 10 anni d’amore (Di lunedì 8 luglio 2019) Ormai è ufficiale: è finito l’amore fra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti. dopo settimane di gossip e indiscrezioni la coppia ha confermato quello che i fan temevano: il matrimonio è arrivato al capolinea. Una love story che sembrava indistruttibile e solida, ma che, secondo fonti vicine ai due, sarebbe crollata dopo dieci anni per un motivo molto semplice. Ad allontanare Eros e Marica, portandoli a prendere una decisione drastica riguardo il loro futuro, sarebbe stata la lontananza. Lui sempre in giro per il mondo, impegnato con tour e concerti, lei modella in ascesa, testimonial di noti brand di moda, assorbita da shooting fotografici e collaborazioni.



Chi li conosce afferma che Eros e Marica ormai si vedevano sempre meno ed erano davvero pochi i momenti che riuscivano a trascorrere insieme, assorbiti dal lavoro e dalla carriera. Nemmeno i figli, Raffaella Maria e Tullio Gabrio, sarebbero riusciti a tenerli uniti. Sempre in viaggio e distanti chilometri, il 56enne e la 31enne si sarebbero allontanati irrimediabilmente, sino all'addio. Ad annunciare il divorzio un comunicato ufficiale diffuso dalla coppia. "Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme – hanno svelato Eros e Marica -. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati".

Si erano conosciuti nel 2009, sul palco dei Wind Music Awards, dove la modella bergamasca aveva consegnato a Eros un premio. Fra i due era scattata la scintilla e nel 2014 erano convolati a nozze, coronando il loro amore con la nascita di due figli.



Una relazione vissuta lontano dal clamore e dai riflettori, con poche uscite pubbliche, poi la crisi, irreparabile, causata dalla distanza e dagli impegni lavorativi. Da tempo Eros non postava su Instagram più nessun riferimento alla moglie, mentre Marica avrebbe già abbandonato la casa che condivideva con il cantante, trasferendosi in un nuovo appartamento.



Per Ramazzotti, che per lei aveva sempre dichiarato un amore folle, si tratta del secondo matrimonio finito, dopo quello con Michelle Hunziker, da cui ha avuto la primogenita Aurora. All’epoca a separarlo dalla showgirl svizzera fu invece la setta in cui lei era vittima.