Missili su aeroporto di Tripoli | voli sospesi a Mitiga

(Di domenica 7 luglio 2019) L'die' stato colpito da, ed isono stati. Lo riferisce The Libya Observer, aggiungendo che tre tecnici sono stati feriti. Nei giorni scorsi le forze guidate Khalifa Haftar avevano annunciato di aver colpito con dei raid lo scalo di, l'unico funzionante nella capitale libica, nell'ambito dell'offensiva suiniziata lo scorso 4 aprile. The Libya Observer ha anche riferito che nel raid di stasera contro l'die' rimasto danneggiato un velivolo a terra della compagnia libica Afriqiyah Airways. articolo in aggiornamento

