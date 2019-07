Mountain bike | Coppa del Mondo Vallnord 2019 | nel downhill trionfano Bruni ed Atherton

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) Quarto appuntamento per ladeldi Mouintainper quanto riguarda il: in questo sabato a(Andorra) si sono disputate le prove sia al maschile che al femminile, mentre domani ci sarà spazio per il cross country, specialità olimpica. Tra gli uomini ennesima vittoria per il fenomeno francese Loic: 4’11”055 il tempo del transalpino, al terzo successo su quattro gare in stagione. Staccato di oltre quattro decimi il connazionale Loris Vergier, mentre a completare il podio, già oltre il secondo di ritardo, c’è l’australiano Troy Brosnan. Nella top-5 l’ennesimo francese Pierron ed il britannico Hart. In casa Italia positiva 14ma piazza di Johannes Von Klebesberg, 29mo Loris Revelli, 45mo Davide Palazzari. Due su quattro in stagione invece al femminile per Rachel, britannica. 5’00”622 per la vincitrice che ...

