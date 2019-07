Atletica – Filippo Tortu fermato da un infortunio | l’azzurro salta la tappa di Montecarlo

Atletica – Infortunio per Filippo Tortu nei 100 metri di Stanford : ecco le condizioni del velocista azzurro : Infortunio per Filippo Tortu nei 100 metri di Stanford: problema al femorale sinistro per il giovane atleta azzurro Nella tappa della Diamond League di Stanford, il giovane velocista azzurro Filippo Tortu ha rimediato un Infortunio. Lo rende noto lo staff azzurro tramite una nota ufficiale che fa luce sulle condizioni del ragazzo: “è in fase di accertamento l’Infortunio occorso a Filippo Tortu durante i 100 metri di Stanford, ...

Atletica – Diamond League : Filippo Tortu in gara domani nei 100 metri a Stanford : Atletica: domani Tortu nei 100 metri a Stanford in Diamond League Trasferta americana per Filippo Tortu, al via domenica 30 giugno a Stanford, in California, nella settima tappa della IAAF Diamond League 2019. Il tradizionale Prefontaine Classic quest’anno emigra da Eugene, dove è in corso la costruzione dello stadio per i Mondiali 2021, e nel prestigioso meeting ci sarà uno straordinario cast di avversari che attende il primatista ...

Atletica - Diamond League 2019 : parterre da urlo a Stanford. Filippo Tortu sfida il mondo - parata stellare di big : La Diamond League 2019 di Atletica leggera riparte da Stanford (USA) dove domenica 30 giugno andrà in scena la settima tappa del massimo circuito itinerante. Il tradizionale Prefontaine Classic si è trasferito nell’impianto della celebre Università locale visto che lo Stadio di Eugene è in fase di rifacimento per i Mondiali 2021. L’Italia aspetta Filippo Tortu che sarà impegnato in un 100 metri davvero da urlo. Il velocista, reduce ...

Atletica – Golden Spike : Filippo Tortu quindi ad Ostrava : Quinto posto per Filippo Tortu nei 100 metri al Golden Spike di Ostrava Filippo Tortu prosegue la propria stagione nei 100 metri con il quinto posto al Golden Spike di Ostrava, in Repubblica Ceca, con il crono di 10.15, sfavorito da un vento contrario di -1.1. Il primatista italiano (9.99 lo scorso anno a Madrid) continua a confrontarsi a viso aperto con l’élite internazionale dello sprint e non sfigura nella sfida vinta dallo ...

Atletica - Diamond League 2019 : Filippo Tortu corre 10.10 a Oslo - vince Coleman con un super 9.85 : Filippo Tortu ha corso in 10.10 i 100 metri a Oslo (Norvegia) dove oggi è andata in scena la quinta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. L’azzurro, reduce dal 20.36 sui 200 al Golden Gala di Roma, si è cimentato sullo sprint puro e ha concluso in quarta posizione alle spalle dello scatenato statunitense Chris Coleman (9.85, miglior prestazione mondiale stagionale), del cinese Xie Zhenye (10.01) e dell’altro americano ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Filippo Tortu rimandato - Tamberi esalta l’Olimpico - Crippa nella storia. Italia tra luci e ombre a Roma : Golden Gala tra luci e ombre per l’Italia, i quasi 40mila spettatori dello Stadio Olimpico di Roma speravano di vivere una serata indimenticabile ma non tutto è andato per il meglio in occasione del meeting intitolato a Pietro Mennea e valido come quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. C’era grande attesa attorno a Filippo Tortu, al rientro sui 200 metri dopo due anni di assenza su questa distanza: il brianzolo ...