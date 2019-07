ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Si fici i quattro scalini dell’entrata del Commissariato con l’energia che gli aveva dato quella mattina la natata a Vigata. Ma quandosi trovò nei pressi del gabbiotto dove imperava l’agente sceltoebbe quasi un sintomo. Il suo centralinista stava con gli occhi sbarraccati a guardare lo schermo del computer.: “Catarè, che successe, male stai? C’hai la faccia del pisci nel barile”.(destandosi dal suo stato catatonico): “ ‘Cellenza, scusasse ma ero sul mio profilii e non ero in me, ma ero in altero stato”. M: “Catarè, ma che vai farneticando? Guarda che se continui così te manno lo psicologi della polizia… “. C: “No, lo psicologi no! , dutturi pirchì oggi matina mi voli offennere?”. M: “Nisciuno te voli offennere, Cataré, ma quando si sta in servizio non si deve stari su Facebucchi, è chiaro?”. C: “Come cummanda Vussia, ma mi togliesse ...

vaticannews_it : #1luglio Intervista all'arcivescovo di Mosca sull'incontro del #4luglio in #Vaticano tra #PapaFrancesco e il Presid… - napolista : Dialogo tra #Montalbano e #Catarella sui ‘sociali’ (social) Entrando in Commissariato Montalbano trova il suo centr… - LucaCaligara : RT @luanavirgili: Il premio 'Don Sante Quintiliani' del Comune di Cascia a Sant'Egidio: in un tempo caratterizzato da forti individualismi… -