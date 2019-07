Migranti | gli affari d' oro della ' ndranghetaCoinvolte 4 Onlus | 11 arresti tra Lodi e

Migranti - Di Battista : “Così spiegherò a mio figlio la storia della Sea Watch. Immigrazione va affrontata con la testa” : “Come spiegherò a mio figlio la storia della Sea Watch e dei Migranti rimasti in mezzo al mare per 17 giorni? Gli dirò con la massima umiltà che papà ha combattuto affinché fosse garantito il più possibile il diritto a casa proprio, che deve essere il diritto principale”. Così l’ex deputatod el M5s, Alessandro Di Battista, ha risposto alle domande del vicedirettore del Fatto Quotidiano Marco Lillo, durante la presentazione del ...

La Guardia di Finanza di Lodi ha arrestato 11 persone per un’inchiesta su Onlus che lucravano sull’accoglienza di Migranti : La Guardia di Finanza di Lodi ha arrestato 11 persone per un’inchiesta su quattro Onlus che secondo l’accusa lucravano sull’accoglienza di migranti. Secondo la procura di Milano, che ha indagato sul caso, le quattro Onlus avevano presentato documenti falsi per

Migranti - Francia attacca Salvini. Lui replica : "Prossimi barconi a Marsiglia" : L'Italia "non è un Paese indegno" ma sui Migranti il comportamento del ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, "non è accettabile". Questo è il parere espresso da Sibeth Ndiaye, portavoce del governo francese nel corso di un'intervista rilasciata a BFMTV. Per la Ndiaye l'Italia sul tema dell'accoglienza "non è stata all'altezza"; "Stiamo parlando di vite umane: se le leggi del mare si possono applicare, allora devono essere ...

La truffa delle false onlus di accoglienza dei Migranti : undici arrestati a Lodi Live : Le quattro organizzazioni avrebbero utilizzato falsi documenti per partecipare ai bandi pubblici. In questo modo avrebbero incassato profitti illeciti per circa 7 milioni di euro: Le accuse: associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio

Migranti - blitz sull'accoglienza. Ecco la truffa delle "false onlus" : Luca Romano Perquisizioni della Finanza e 11 arresti a Lodi. Le accuse: associazione a delinquere e truffa ai danni dello Stato L'inchiesta si chiama: "Fake onlus". False onlus dell'accoglienza ai Migranti. La notizia arriva da Lodi, dove i finanzieri del comando provinciale locale, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, stanno eseguendo numerose perquisizioni ed un'ordinanza di custodia ...

Lodi - inchiesta su quattro onlus per accoglienza Migranti : undici arresti : Le ordinanze di custodia firmate dalla procura di Milano ed eseguite dalla guardia di finanza. Contestati i reati di truffa aggravata, autoriciclaggio e associazione a delinquere

Fake Onlus - maxi inchiesta per truffa sull'accoglienza dei Migranti : Presunti profitti illeciti per milioni di euro e 11 persone arrestate con l'accusa di associazione per delinquere: la...

Migranti e onlus - Ilda Boccassini scoperchia il business dell'accoglienza : 11 arresti e illeciti per 7 milioni : Scandalo Migranti a Milano, 11 arresti tra i dirigenti di alcune onlus e presunti illeciti per 7 milioni di euro. I finanzieri del Comando provinciale di Lodi, su disposizione della Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta Fake onlus coordinata dai pm Ilda Boccassini e Gianluca Prisco, hanno ese

Accoglienza Migranti - sotto accusa 4 onlus a Milano : undici arresti. “Profitti illeciti per 7 milioni di euro” : sotto inchiesta l’Accoglienza dei migranti: a Milano undici persone sono state arrestate con l’accusa di associazione a delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio nell’ambito dell’operazione “Fake onlus“. L’operazione della Procura di Milano colpisce quattro onlus milanesi accusate di gestione economica illecita. I profitti illeciti raggiungerebbero 7 milioni di euro. Secondo quanto emerge ...

Accoglienza Migranti - illeciti per sette milioniCoinvolte 4 onlus - 11 arresti tra Lodi e Milano : L'inchiesta "Fake onlus" vede al centro una presunta gestione economica illecita da parte di alcune onlus che si occupano di Accoglienza dei migranti, per presunti profitti illeciti per milioni di euro

Attacco a Salvini dalla Francia : "Sui Migranti ha un comportamento inaccettabile". La replica : "Prossimi barconi a Marsiglia" : L’Italia “non è un Paese indegno”, ma il comportamento del vicepremier e ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, sulla questione dei migranti “non è accettabile”: lo ha detto la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiyaye, intervistata da BFM-TV sul caso Sea-Watch.Nell’intervista al giornalista Jean-Jacques Bourdin, Ndiaye ha anche affermato che l’Italia non è stata ...

La Francia attacca Salvini sui Migranti e lui replica : "Prossimi barconi? Destinazione Marsiglia" : L'Italia "non è un Paese indegno" ma sui migranti il comportamento del ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, "non è accettabile": ad affermarlo è la portavoce del governo francese, Sibeth NDiaye, che in un'intervista all'emittente BFMTV sul caso Sea-Watch ha lamentato che il nostro Paese sull'accoglienza "non è stato all'altezza". A stretto giro la replica del vicepremier italiano: "Il mio comportamento ...

Lodi - inchiesta su onlus per accoglienza Migranti : undici arresti : Le ordinanze di custodia firmate dalla procura di Milano ed eseguite dalla guardia di finanza. Contestati i reati di truffa aggravata, autoriciclaggio e associazione a delinquere

La truffa delle false onlus di accoglienza dei Migranti : undici arrestati a Lodi : Le accuse sono di associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio. La gestione economica illecita avrebbe procurato profitti per milioni di euro