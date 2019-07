È morto il Mago Gabriel personaggio reso famoso dalla Gialappa' s Band

agi

(Di martedì 2 luglio 2019) ÈSalvatore Gulisano, meglio noto come. Aveva 79 anni. Era diventatograzie alla's, trio comicoper i programmi "Mai dire..", che trasmetteva nei suoi programmi alcuni spezzoni dei suoi programmi trasmessi all'interno di un emittente locale torinese. Unvero, naturale, al limite tra il cabarettista inconsapevole e il prestigiatore, diventato icona per il grande pubblico. Una figura che molti telespettatori di allora oggi ricordano e celebrano sui social. La celebrità inaspettata aveva permesso a Gulisano, nato in Sicilia ed emigrato al nord, di strappare qualche apparizione in altri programmi di reti mediaset e della Rai. Poi il rapido declino e la lenat ama graduale scomparsa dai radar televisivi italiani. L'edizione torinese di Repubblica ha riple parole di chi, in passato, ne ha curato le ...

chedisagio : ?? E' morto il Mago Gabriel. Per chi ha visto anche solo una puntata di 'Mai dire Tv' , questa è proprio una triste… - Corriere : Morto il Mago Gabriel, icona di «Mai dire Tv» della Gialappa’s band - fanpage : È morto il #MagoGabriel, icona delle Tv locali e feticcio della Gialappa's Band -