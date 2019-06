Roma | allarme Atac | mancano 500 bus Attese raddoppiate | incendi e noleggi sbagliati

Incendi - scatta l’allarme in Emilia Romagna : In Emilia-Romagna scatta da lunedì 1 luglio la fase di attenzione per gli Incendi nei boschi, così come prevede l’apposito piano regionale. Lo segnala la Regione specificando che l’attenzione, in base all’eventuale peggioramento delle condizioni metereologiche, può trasformarsi, in accordo con le istituzioni interessate e il volontariato, in ‘stato di grave pericolosità’ con divieto assoluto di accendere fuochi o uso di ...

A Roma non ho mai visto una situazione così! L'allarme di Amanda Sandrelli : L’attrice ha inviato una lettera aperta al Messaggero per esortare i cittadini ad intervenire in prima persona sull’emergenza rifiuti, proponendo di non pagare la tassa sulla spazzatura. L’ondata di caldo eccezionale rende ancora più drammatica l’emergenza rifiuti di Roma. Dopo la testimonianza di Ferzan Ozpetek, un altro volto noto del mondo dello spettacolo scende in campo per denunciare il degrado della Capitale: Amanda Sandrelli. ...

Emergenza rifiuti a Roma - tra liquami - topi e gabbiani : “Situazione di preallarme - usate i guanti” : “Le immagini che arrivano da numerosi quartieri di Roma mostrano una situazione di preallarme spazzatura, che l’Ordine dei medici sta seguendo con attenzione. Complice il caldo e la mancata raccolta per più giorni, infatti, si sono formati dei liquami: questi e il forte odore emanato dai cumuli sono spia della vitalità dei batteri, motivo per cui consigliamo ai cittadini di proteggersi con dei guanti di gomma prima di toccare i ...

Roma - anche per Francesco è allarme : «Città degradata e abbandonata» : «A Roma degrado e abbandono». L'affondo, forse inatteso, è di Papa Francesco. Un colpo dritto al cuore della Città. Parole che risuonano come un monito per tutti e che...

Maltempo - devastante grandinata a Modena : auto e finestre distrutte. Allarme tornado in Romagna [FOTO e VIDEO] : Il fronte temporalesco che sta provocando fenomeni meteo estremi al Nord Italia, ha colpito nelle ultime ore l’Emilia Romagna dopo essersi abbattuto in mattinata sulla Lombardia (con picchi di 110mm tra Monza e Bergamo) e ieri su Torino (72mm in centro, con gravi danni e purtroppo anche una vittima). Un violento temporale s’è abbattuto nel primo pomeriggio su Modena, dove sono caduti 35mm di pioggia e la temperatura è crollata a ...

Tremiti nel mirino dei piRomani - il sindaco lancia l'allarme : Maria Girardi Tra gli isolani, memori di quanto accaduto nel luglio del 2017, si è scatenato il panico Si è scatenato il panico tra gli isolani delle Tremiti. Dalla scorsa notte infatti una serie di focolai, tutti fortunatamente tenuti sotto controllo, stanno interessando il bosco dell'Isola di San Domino. Si tratta di piccoli incendi in sequenza, una decina e anche più, quasi certamente di origine dolosa e appiccati da qualche ...

Roma - neonata di 3 mesi trovata morta in casa. Allarme lanciato dai genitori : Una neonata di tre mesi è stata trovata morta in casa in via Muzio Scevola, a Roma. A dare l’Allarme sono stati i genitori, una coppia originaria del Bangladesh, che hanno prima chiamato i soccorsi e poi dichiarato agli agenti di polizia di aver trovato la bimba nel letto priva di sensi. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia scientifica e il medico legale che stanno svolgendo gli accertamenti per stabilire le cause della ...

Allerta Meteo - allarme alluvione in Emilia Romagna : 16.400 sacchi di sabbia per arginare il disastro : 16.400 sacchi di juta, che possono essere riempiti di sabbia per la protezione dalle alluvioni, sono partiti per la provincia di Modena dall’Alto Adige. Il coordinamento delle regioni della Commissione speciale di protezione civile ha richiesto poco dopo le 16 il supporto della Protezione civile provinciale per le zone colpite da inondazioni in Emilia-Romagna. “Entro 6 ore dalla richiesta possiamo fornire i sacchi”, spiega il ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : la Protezione Civile in allarme - il Governo dichiara lo “stato di mobilitazione” : Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile accogliendo la richiesta del Presidente della Regione Emilia Romagna, colpita da una forte ondata di maltempo e soprattutto in allarme per i fenomeni Meteo estremi previsti per le prossime ore. Meteo, è Allerta per il Nord: “pugnalata” del Vortice Polare a fine Maggio (!!), allarme ...

Alluvione Emilia-Romagna - il paradosso dell’Italia : dopo l’allarme siccità - ecco l’emergenza idrogeologica : E’ una “corrente” di centinaia di migliaia di litri al secondo, “quella che stanno sollevando le decine di impianti idrovori, accesi ininterrottamente dai Consorzi di bonifica Romagna e Burana per far defluire le acque di pioggia, riversatesi sui loro comprensori, provocando le piene dei corsi d’acqua“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque ...

Meteo Emilia-Romagna : oggi ancora allarme rosso - domani cala l’allerta per i fiumi : oggi ancora giornata con criticità massima, codice rosso, mentre per domani l’Arpae abbassa l’allerta ad arancione in Emilia-Romagna, sempre per le piene dei fiumi, per possibili frane e per le piene dei corsi minori. Le zone interessate dall’avviso sono la Romagna, la costa ferrarese e la pianura emiliana orientale e centrale. domani non sono previsti fenomeni Meteo ai fini dell’allerta. La criticità arancione è legata ...

Maltempo - alluvione in Emilia-Romagna : è ancora allarme rosso per le piene dei fiumi : La situazione è in miglioramento ma l’attenzione rimane ancora alta oggi in Emilia–Romagna per il passaggio delle piene di diversi fiumi: l’ultimo bollettino Arpae conferma la criticità rossa su pianura e costa romagnola per il deflusso di Savio e Montone e criticità arancione su pianura emiliana centrale, orientale e costa ferrarese. La situazione più critica nel Forlivese in particolare a Villafranca, in provincia di ...

Maltempo - alluvione in atto tra Emilia Romagna e Marche : allarme rosso - “state in casa e salite ai piani alti” [FOTO LIVE] : allarme alluvione in atto tra Emilia Romagna e Marche: la protezione civile ha elevato l’allerta meteo a “rossa” per criticità idraulica da oggi e per tutta la giornata di domani su pianura e costa romagnola, sulla costa ferrarese e sulla pianura Emiliana centrale e orientale. Estesa a domani l’allerta arancione per pericolo di esondazioni e frane nei bacini romagnoli. Allerta gialla anche per vento su costa ferrarese e ...

Maltempo - allarme fiumi in Emilia Romagna. Esonda il Savio - interrotta la ferrovia tra Cesena e Forlì. Danni alle coltivazioni in Puglia : Il Maltempo colpisce l’Emilia-Romagna. Nel Cesenate il fiume Savio ha straripato già dalla nottata nella zona di via Pontescolle: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante perché la loro casa era rimasta isolata. In provincia di Bologna invece, si sono verificate frane, smottamenti e allagamenti con conseguenti disagi alla circolazione. I vigili del fuoco hanno svolto decine di ...