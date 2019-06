La silenziosa rivoluzione di Spud

ilnapolista

(Di giovedì 27 giugno 2019) Nell’era delle notizie liquide, dei social e del cartaceo che anche nel giorno di validità serve per incartare il pesce è definitivamente morta la narrazione del calciomercato. Per fortuna aggiungerei. Iniziata come una, con pochi proseliti, man mano ha iniziato ad espandersi diventando di fatto l’unica voce credibile ed autorevole in materia di mercato, movimenti e di trattative concluse in anonime trattorie di provincia.(@fnvnp) è diventato man mano, l’unica voce credibile del calciomercato. Dapprima deriso ed osteggiato, per adesso intervistato dai siti di cui lui stesso ha demolito quel briciolo di credibilità che avevano. E che non hanno altra scelta che vivere alla sua ombra. Se non sai inventare, meglio diventare amico di chi inventa. Certo(al secolo Francesco) non spiattella i nomi in faccia al (toh!!) seguitore. Ma ...

