Il film di «Breaking Bad» | il ritorno è all’insegna… degli asini

Breaking Bad il film - torna Bryan Cranston? ‘Se me lo chiede Vince Gilligan sì - è un genio’ : “Se io, come Walter White, tornassi in Breaking Bad? Potrebbe anche succedere! Potrebbe esserci un flashback (…) Sono sempre morto ma non so cosa potrebbe succedere” così Bryan Cranston, indimenticabile protagonista di Breaking Bad, ha commentato la possibilità di poter tornare a vestire i panni del professore di chimica che si ‘riscopre cattivo’ nella pluripremiata serie ideata e scritta da Vince Gilligan. Si parla ...